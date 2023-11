21 novimber 2023 - Wylst wittenskippers de grinzen fan romteferkenning trochsette, smyt nij ûndersyk fan 'e European Space Agency (ESA) ljocht op 'e útdagings fan it navigearjen fan 'e bûtenlânske sfearen fan Uranus en Neptunus. Troch simulaasjes út te fieren by de hypersonyske plasma T6 Stalker Tunnel oan 'e Universiteit fan Oxford, is de ESA fan doel it potensjeel te ûntsluten foar takomstige misjes nei dizze enigmatyske iisgiganten.

De hypersonyske plasma T6 Stalker Tunnel stiet as de rapste wyntunnel fan Jeropa, en hat de mooglikheid om wynstreamen te generearjen dy't mear dan 20 kilometer per sekonde binne. Dizze bûtengewoane snelheid is nedich om de omstannichheden mei hege snelheid te replikearjen dy't in romteskip moat ferneare wylst se troch de fijannige sfearen fan dizze fiere planeten gean. Derneist hat de High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) fan 'e Universiteit fan Stuttgart yn Dútslân har ekspertize bydroegen troch in ferlykbere wyntunnel te brûken foar de tests.

ESA aerothermodynamika-yngenieur Louis Walpot beklammet de wichtichste útdagings dy't konfrontearre wurde by it ferstjoeren fan probes yn 'e atmosfearen fan Uranus en Neptunus. Dizze sondes moatte net allinich hege druk en temperatueren ferneare, mar se moatte ek in bombardemint fan unike gassen ferneare, ynklusyf wetterstof, helium en metaan.

De simulaasjes útfierd troch HEFDiG yllustrearje libbendich de formidabele omstannichheden dy't in sonde soe ûnderfine by it yngean yn 'e sfear fan in iisgigant. De simulearre sonde yn 'e fideo fernearet in relentless oanfal fan bûtenlânske gassen, en markearret de needsaak foar robúste termyske beskermingssystemen en avansearre technyk om it fuortbestean fan missy-krityske apparatuer te garandearjen.

Op it stuit is de beëage yngongssnelheid foar in sonde dy't Uranus ynkomt likernôch 25 kilometer per sekonde. Wittenskippers hawwe lykwols mar in simulearre snelheid fan oant 19 kilometer per sekonde berikke kinnen. Om it paad te meitsjen foar takomstige misjes nei dizze fiere planeten, beklammet Walpot de needsaak om besteande testfoarsjenningen te ferbetterjen om de atmosfearyske komposysjes en snelheden krekt te replikearjen dy't yn Uranus en Neptunus tsjinkomme.

Dit ûndersyk betsjuttet in krúsjale stap nei it ûntsluten fan de mystearjes ferburgen yn 'e izige sfearen fan Uranus en Neptunus. Wylst de ESA trochgiet mei it ûndersykjen fan de mooglikheden, wurkje wittenskippers en yngenieurs ûnfoldwaande om de tal fan obstakels te oerwinnen om it begryp fan 'e minske fan dizze fassinearjende himellichems mooglik te meitsjen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

- Wat is de hypersonyske plasma T6 Stalker Tunnel?

De hypersoanyske plasma T6 Stalker Tunnel is de rapste wyntunnel fan Jeropa oan 'e Universiteit fan Oxford. It is yn steat om wynstreamen boppe 20 kilometer per sekonde te generearjen, essensjeel foar it testen fan 'e hege snelheden dy't romtesonde moat berikke om de atmosfearen fan Uranus en Neptunus te navigearjen.

- Wat binne de wichtichste útdagings fan it ferkennen fan Uranus en Neptunus?

De wichtichste útdagings omfetsje it úthâldingsfermogen fan hege druk en temperatueren, lykas bleatstelling oan unike gassen lykas wetterstof, helium en metaan. Dêrnjonken moat it romteskip in hege prestaasjes termyske beskermingssysteem hawwe om de atmosfearyske yngong foar in wichtige doer te wjerstean.

- Wêrom binne simulaasjes krúsjaal foar it ferkennen fan dizze planeten?

Simulaasjes kinne wittenskippers de ekstreme betingsten en útdagings begripe dy't in romteskip tsjinkomme soe by it ynfieren en navigearjen fan de atmosfearen fan Uranus en Neptunus. Troch dizze betingsten te replikearjen yn kontroleare omjouwings, kinne ûndersikers technologyen ûntwikkelje en testen dy't suksesfolle misjes oan dizze izige reuzen mooglik meitsje.

- Wat is de beëage yngongssnelheid foar in sonde yn Uranus?

Op it stuit is de beëage yngongssnelheid foar in sonde yn Uranus sawat 25 kilometer per sekonde. Wittenskippers hawwe lykwols allinich in simulearre snelheid fan maksimaal 19 kilometer per sekonde berikt, en markearje de needsaak foar fierdere foarútgong yn technology en testfoarsjenningen om te foldwaan oan de easken fan takomstige misjes.