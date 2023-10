Undersikers brûke Giant Meterwave Radio Telescope om de Ionosphere fan 'e ierde te studearjen

Undersikers hawwe in wichtige trochbraak makke yn 'e stúdzje fan' e ionosfear fan 'e ierde troch it Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) te brûken ynstee fan tradisjonele satellytobservaasjes. De GMRT, lizzend yn 'e regio mei lege breedte, hat bewiisd effektyf yn it opspoaren en karakterisearjen fan steuringen yn' e ionosfear. Dit ûndersyk jout in better begryp fan 'e ionosfear, wat gefolgen kin hawwe foar it ferbetterjen fan de krektens fan GPS-tsjinsten, lykas foar it studearjen fan radio-galaxies.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Sarvesh Mangala fan it Nasjonaal Sintrum foar Radio Astrophysics, tegearre mei syn mentor Prof Abhirup Datta fan IIT-Indore, ûntdutsen mei súkses meardere medium-skaal reizgjende ionosfearyske steuringen (TID's) en lytsskalige TID's mei de GMRT. Dizze steuringen waarden waarnommen by frekwinsjes fan 235 MHz en 610 MHz.

De stúdzje die bliken unferwachte feroaringen yn 'e ionosfear yn' e sinne-oeren, wichtige ionosfearyske steuringen, en lytserskalige struktueren dy't yn deselde rjochting bewegen. Dizze observaasje daagt eardere stúdzjes út en markeart it belang fan it brûken fan ynstruminten op lege breedte, lykas de GMRT, om wizigingen yn 'e elektroanentichtens fan' e ionosfear effektyf te detektearjen.

Troch it ferbetterjen fan de kennis en modellen fan 'e ionosfear, kin dit ûndersyk liede ta bettere technologyen en krektere mjittingen foar navigaasje en kommunikaasje. De útsûnderlike gefoelichheid fan 'e GMRT makket presys mjittingen fan ionosfearyske fariaasjes mooglik, en oertsjûget de mooglikheden fan GPS- en radarynstruminten.

Dit baanbrekkende resultaat iepenet nije wegen foar ûndersyk mei de GMRT. Yashwant Gupta, Sintrumdirekteur fan it Nasjonaal Sintrum foar Radio Astrofysika, stelde dat dizze prestaasje har leauwen yn 'e potinsjeel fan' e GMRT befêstiget en markearret it belang fan dit ûndersyk yn it befoarderjen fan ús begryp fan 'e ionosfear.

