Nije ynsjoch yn 'e Ionosphere fan' e ierde iepenbiere troch radioteleskoop

Undersikers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke oer de steuringen yn 'e ionosfear fan' e ierde mei it Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) foar it earst. De ionosfear is in wichtige laach fan 'e sfear fan' e ierde dy't in krúsjale rol spilet yn ferskate technologyen lykas GPS-tsjinsten en radio-galaxystúdzjes. Troch de ionosfear te studearjen, kinne wittenskippers de krektens fan posisjonearring, navigaasje en timingtsjinsten ferbetterje.

De stúdzje, publisearre yn it peer-reviewed tydskrift Geophysical Research Letters, waard laat troch Sarvesh Mangala fan it Nasjonaal Sintrum foar Radio Astrofysika. Mangala, tegearre mei syn mentor Prof Abhirup Datta fan IIT-Indore, mei súkses ûntdutsen en karakterisearre ferskate soarten ionosfearyske steuringen mei de GMRT.

De ûndersikers observearre middelgrutte reizgjende ionosfearyske steuringen (TID's) mei in berik fan 100 oant 300 km, lykas lytsskalige TID's fan sawat 10 km. Dizze steuringen waarden ûntdutsen by frekwinsjes fan 235 MHz en 610 MHz by in observaasje fan hast njoggen oeren.

Ien fan 'e wichtichste befinings fan' e stúdzje wie de ûnferwachte feroaringen yn 'e ionosfear tidens sinne-oeren. De ûndersikers observearre ek wichtige ionosfearyske steuringen en lytsskalige struktueren dy't yn deselde rjochting bewegen.

Wat dizze stúdzje unyk makket, is it gebrûk fan in ynstrumint mei lege breedtegraad lykas de GMRT, dy't tichter by de magnetyske evener fan 'e ierde pleatst wurdt. Eardere stúdzjes rjochte him benammen op ionosfearyske steuringen yn regio's op mid- en hege breedtegraad. De útsûnderlike gefoelichheid fan 'e GMRT tastien foar krekte mjittingen fan ionosfearyske fariaasjes, oertreffend de mooglikheden fan GPS en radarynstruminten.

De befinings fan dit ûndersyk sille ús begryp fan 'e ionosphere ferbetterje en bydrage oan' e ûntwikkeling fan krekter technologyen foar navigaasje en kommunikaasje. De GMRT hat bewiisd in effektyf ark te wêzen foar it bestudearjen fan ionosfearyske ferskynsels, en toant syn potensjeel foar fierdere trochbraken op dit mêd fan ûndersyk.

boarnen:

- Geofysyske ûndersyksbrieven, in peer-reviewed tydskrift

- Nasjonaal Sintrum foar Radio Astrophysics

- Tata Ynstitút foar Fundamental Research