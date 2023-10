Giant Meterwave Radio Telescope brûkt om fersteuringen yn 'e ionosfear fan' e ierde te studearjen

Undersikers hawwe de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) brûkt om foar it earst fersteuringen yn 'e ionosfear fan 'e ierde te studearjen. Earder waarden observaasjes fan 'e ionosfear makke mei help fan satelliten. Troch ús begryp fan 'e ionosfear te ferbetterjen, kin dit ûndersyk de krektens fan posisjonearring, navigaasje en timingtsjinsten ferbetterje, en ek de stúdzje fan radio-galaxies fasilitearje. De stúdzje, publisearre yn it peer-reviewed tydskrift Geophysical Research Letters, waard laat troch Sarvesh Mangala fan it Nasjonaal Sintrum foar Radio Astrofysika.

It team mei súkses ûntdutsen middelgrutte reizgjende ionosfearyske steuringen (TID's) mei in berik fan 100 oant 300 km en lytsskalige TID's fan sawat 10 km mei de GMRT. Dizze waarnimmings waarden makke op frekwinsjes fan 235 MHz en 610 MHz. De stúdzje die bliken unferwachte feroaringen yn 'e ionosfear yn' e sinne-oeren, wichtige ionosfearyske steuringen, en lytserskalige struktueren dy't yn deselde rjochting bewegen.

De "útsûnderlike" gefoelichheid fan 'e GMRT koe de ûndersikers TID's opspoare en karakterisearje tidens in observaasje fan njoggen oeren útfierd op 5-6 augustus 2012. Dizze stúdzje is ien fan 'e earsten dy't effektyf in ynstrumint op lege breedtegraden brûke (tichterby de magnetyske ierde). ekwator) om feroaringen yn elektroanentichtens yn 'e ionosfear te detektearjen.

De befinings fan dit ûndersyk kinne kennis en modellen fan 'e ionosfear ferbetterje, wat liede ta foarútgong yn technologyen en krekter mjittingen foar navigaasje- en kommunikaasjedoelen. De GMRT, hoewol net in tradisjonele sonde foar it bestudearjen fan 'e ionosfear, hat bewiisd tige effektyf te wêzen by it opspoaren fan ferskate ionosfearyske ferskynsels.

De GMRT biedt hegere gefoelichheid yn ferliking mei GPS- en radarynstruminten, wêrtroch krekte mjittingen fan ionosfearyske fariaasjes mooglik binne. Dizze stúdzje hat it potensjeel oantoand foar de GMRT om nije wegen fan ûndersyk op dit fjild te iepenjen.

