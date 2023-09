LIONESS: Imaging mei hege resolúsje fan Live Brain Tissue

Ûndersikers by it Ynstitút foar Wittenskip en Technology Eastenryk hawwe ûntwikkele in baanbrekkende imaging en firtuele rekonstruksje technology neamd LIONESS. Dizze nije technology biedt ôfbyldings mei hege resolúsje fan libbene harsensweefsel, wêrtroch wittenskippers it kinne visualisearje yn real-time 3D nanoskaal detail.

It minsklik brein, mei syn 86 miljard neuroanen, is ien fan 'e meast komplekse eksimplaren bekend by wittenskippers. It begripen fan 'e yngewikkelde wurken fan' e harsens fereasket avansearre technologyen dy't de minút ynteraksjes kinne ûntsiferje dy't op mikroskopyske nivo's bart. Imaging spilet in pivotale rol yn neuroscience ûndersyk troch it jaan fan ynsjoch yn de kompleksiteit fan harsens weefsel.

LIONESS, wat stiet foar Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, is in pipeline dy't wiidweidige ôfbylding, rekonstruksje en analyse fan libbene harsensweefsel mooglik makket mei ungewoane romtlike resolúsje. Troch it weefsel meardere kearen te byldzjen, stelt LIONESS ûndersikers yn steat om de dynamyske sellulêre biology yn 'e harsens oer de tiid te observearjen en te mjitten.

De krêft fan LIONESS leit yn syn ferfine optyk en it brûken fan keunstmjittige yntelliginsje (AI). De AI-komponint ferbettert de byldkwaliteit en identifisearret ferskate sellulêre struktueren binnen de tichte neuronale omjouwing. Dizze technology is it resultaat fan in gearwurkingsferbân tusken meardere ûndersyksgroepen en wittenskiplike tsjinst-ienheden.

Foarige byldmetoaden, lykas elektroanenmikroskopie en ljochtmikroskopy, hiene beheiningen as it gie om it ôfbyldzjen fan libbene harsensweefsel. Elektronenmikroskopy easke it fêststellen fan it stekproef en it fysyk dielen, wat resultearre yn it ferlies fan dynamyske ynformaasje. Ljochtmikroskopy, oan 'e oare kant, hie beheinde resolúsje dy't gjin wichtige sellulêre details koe fange.

LIONESS oerwint dizze obstakels troch it brûken fan super-resolúsje ljochtmikroskopy, spesifyk de SUSHI-technyk, yn kombinaasje mei rappe en mylde ôfbyldingsbetingsten. Dit soarget foar isotropyske superresolúsje-ôfbylding dy't de sellulêre komponinten fan harsensweefsel yn 3D nanoskaal detail iepenbieret.

De gegevens sammele troch LIONESS wurde ferwurke troch algoritmen foar djippe learen dy't ekstra ynformaasje ynfolje oer de struktuer fan it harsensweefsel en neuronale struktueren automatysk identifisearje. Dizze ynnovative technology berikt in resolúsje fan sawat 130 nanometer, allegear mei it behâld fan de yntegriteit fan it libbene harsensweefsel.

LIONESS iepenet nije mooglikheden foar it bestudearjen fan harsensweefseldynamyk en kompleksiteit. It biedt ûndersikers in krêftich ark om de yngewikkelde wurken fan 'e harsens te ûndersiikjen, wat mooglik liedt ta in better begryp fan neurologyske steuringen en de ûntwikkeling fan rjochte behannelingen.

boarnen:

- Ynstitút foar Wittenskip en Technology Eastenryk (ISTA)

– De groep fan Johann Danzl by ISTA