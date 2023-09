It universum ferkenne: it potinsjeel fan moanneteleskopen

Teleskopen hawwe revolúsjonearre ús begryp fan it Universum, fan ús eftertún oant romte. As technology lykwols trochgiet, tinke ûndersikers oer nei de folgjende stap yn ûntwikkeling fan it observatorium. In resint papier oer de arXiv suggerearret dat it pleatsen fan teleskopen op it moanneflak in kânsrike opsje kin wêze.

Wylst it idee fan moanneteleskopen net folslein nij is, hat NASA al in projekt finansierd neamd de Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Tidens de Apollo-misjes waarden retroreflektors op 'e Moanne pleatst, wêrtroch astronomen de moanneôfstannen sekuer mjitten kinne.

Yn dit nije papier besprekke de auteurs besteande konsepten en yntrodusearje in nij idee neamd in hyperteleskoop. Guon foarstelde moanneteleskopen omfetsje dyjingen dy't rjochte binne op radioobservaasjes oan 'e oare kant fan' e moanne, it bestudearjen fan eksoplanetatmosfearen mei in array fan teleskopen, en it observearjen fan heldere ultrafioele objekten. D'r binne sels suggestjes foar it bouwen fan in gravitasjonele wave-observatorium fergelykber mei LIGO.

De wichtichste útdaging mei dizze foarstellen is har technyske kompleksiteit, dy't konstruksje fereasket boppe ús hjoeddeistige mooglikheden. As in mear mooglik alternatyf suggerearje de auteurs in basis optyske teleskoop dy't it moanneterrein brûkt. Troch in spegel-array lâns de rânen fan in krater te pleatsen en it detektorkluster mei in kabel op te hingjen, koe in hyperteleskoop makke wurde. It foardiel fan dizze oanpak is dat lytsere spegels binne makliker te bouwen, en de foarm fan de krater fermindert it ferlet fan wiidweidich ierdwurk by ynstallaasje.

In oare fariaasje soe omfetsje it pleatsen fan spegels oan de iene kant fan in krater en de ynstrumintaasje oan de oare kant, wêrtroch in grutte brânpuntslingte mooglik is. Dit soe lykwols it waarnimmingsberik fan de teleskoop beheine.

Hoewol dizze ideeën noch yn har iere stadia binne, moatte ferskate útdagings oanpakt wurde foardat moanneteleskopen in realiteit wurde. Bygelyks, stofakkumulaasje op spegels en de potensjele ynfloed fan seismyske aktiviteit fan 'e moanne op' e spegelôfstimmingen en de krektens fan 'e detektor moatte wurde beskôge.

Dochs suggerearret de ûnûntkomberens fan minsken dy't weromgean nei de Moanne dat in moanneobservatoarium mar in kwestje fan tiid is. Lykas de skiednis hat sjen litten, wêr't minsken ek geane, folgje teleskopen, en de moanne koe in unyk útsjochpunt leverje foar it ferkennen fan 'e mystearjes fan it universum.

boarnen:

- Oarspronklik artikel troch Universe Today.