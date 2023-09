Wittenskippers ûntdekke it gemyske meganisme fan silika-coated nanodiamanten foar kwantumberekkening en biolabeling

Ûndersikers fan San Jose State University (SJSU) hawwe ûntdutsen de bonding meganisme ferantwurdlik foar de formaasje fan unifoarme silika shells op nanodiamonds. It team brûkte krêftige X-rays generearre troch de Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) by it SLAC National Accelerator Laboratory om de nanomaterialen te studearjen. De resultaten, publisearre yn it tydskrift ACS Nanoscience Au, jouwe krúsjale ynsjoch yn 'e chemie belutsen by it meitsjen fan silika-coated nanodiamonds.

Nanodiamanten binne ultra-lytse syntetyske diamanten mei opmerklike eigenskippen. Nettsjinsteande har lytse grutte hawwe nanodiamanten perfekte koalstofroosters, en se kinne reaksjes sjen op magnetyske fjilden, elektryske fjilden en ljocht by keamertemperatuer. Dizze unike skaaimerken meitsje nanodiamanten geskikt foar ferskate tapassingen, ynklusyf quantum computing en biolabeling fan sellen.

Om de funksjonaliteit fan nanodiamanten te ferbetterjen, hawwe ûndersikers har oergien om de diamantdieltsjes mei silika te beklaaien. Silica leveret net allinich in glêde en beskermjende shell foar de nanodiamanten, mar makket ek oerflakmodifikaasje mooglik. Troch spesifike tags ta te foegjen oan 'e silika-coating, kinne wittenskippers nanodiamanten rjochtsje op spesifike sellen of lokaasjes. Dizze kontrôle oer nanodiamantbeweging hat wichtige gefolgen foar tapassingen yn biomedisyn en biotechnology.

Al mear as in desennium binne wittenskippers fernuvere troch it meganisme efter de formaasje fan 'e silika-coating op nanodiamanten. SJSU-ûndersikers ûntdutsen dat gemyske groepen fan alkohol op it oerflak fan nanodiamant in krúsjale rol spylje by it fasilitearjen fan de groei fan silika-skulpen. Se fûnen dat de ynfiering fan ammoniumhydroxide mei ethanol tidens it coatingproses liedt ta de produksje fan dizze alkoholgroepen.

Om de oerflakken te ûndersiikjen dy't ferburgen binne ûnder de silika-coating, brûkten de ûndersikers fan SJSU SSRL's X-ray-fasiliteiten. Se brûkten in oergongsrânesensor, in supergefoelige termometer, om temperatuerferoarings te detektearjen en om te setten yn röntgenenerzjes. Troch X-ray absorption spectroscopy (XAS) ûndersocht it team de oerflakken fan nanodiamanten en mjitten de dikte fan 'e silika-coating op in nanometerskaal. De resultaten demonstreare de effektiviteit fan XAS foar it studearjen fan ûnderdompele materialen lykas nanodiamanten.

De kennis opdien út it begripen fan it biningmeganisme fan silika-coated nanodiamanten iepenet nije wegen foar ûndersikers. Abraham Wolcott, de haadûndersiker fan 'e stúdzje, is fan plan om it gebrûk fan oare materialen te ûndersykjen, lykas titanium en sinkoksiden, om nanodiamanten te beklaaien. Dizze alternative coatings kinne de tapassingen fan nanodiamanten fierder útwreidzje yn kwantumsensing en biologyske labeling.

De befiningen fan dit ûndersyk jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e skiekunde fan nanodiamantcoatings en biede kânsen foar it optimalisearjen fan de silika-shell en it ferkennen fan oare coatingmaterialen. Mei in better begryp fan it gemyske meganisme efter silika-coated nanodiamanten, kinne ûndersikers trochgean mei it ûntsluten fan it potensjeel fan dizze lytse diamanten foar kwantumberekkening en biolabeling-applikaasjes.

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033