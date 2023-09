Stienen sferoïden makke troch âlde minsklike foarâlden, stúdzje fynsten

Wittenskippers hawwe stiennen artefakten analysearre dy't 1.4 miljoen jier werom datearje om te ûntdekken dat ús iere minsklike foarâlden mei opsetsin hast 600 stiennen sferoïden makken. Dizze balfoarmige stiennen, of 'sferoïden', binne wrâldwiid fûn yn prehistoaryske plakken. Foar tsientallen jierren hawwe argeologen diskusjearre oft dizze stiennen mei opsetsin foarme wiene of tafallige byprodukten wiene fan it meitsjen fan ark. De resinte stúdzje, publisearre yn Royal Society Open Science, brûkte moderne 3D-analyzesoftware om oerflakhoeken te mjitten, oerflakkrommenivo's te bepalen en it massasintrum fan dizze objekten te bepalen.

De analyze fan 150 kalkstien sferoïden fan 'e âlde side fan 'Ubeidiya' yn Noard-Israel liet sjen dat ús iere foarâlden it fermogen hiene om in sfear yn har gedachten te konseptualisearjen en de stiennen bewust te foarmjen om te passen. De stiennen eksposearre rûge oerflakken konsekwint mei hânwurk en benadere hast perfekte sfearyske foarmen. Dit nivo fan krektens suggerearret dat iere homininen opmerklike planning en behendigheidsfeardigens hiene. It doel fan dizze sferoïden bliuwt ûndúdlik, mar se kinne as projektilen tsjinne hawwe of guon artistike symbolyk hawwe.

De befinings fan 'e stúdzje biede weardefolle ynsjoch yn' e kognitive prosessen en fakmanskipfeardigens fan âlde ambachtslju. Troch dizze 3D-analyzemetoade oan te passen op noch âldere artefakten, lykas dy datearje oant 2 miljoen jier, koene ûndersikers fierder ûndersykje wat ús foarâlden ta kinne. De opsetlike foarmjouwing fan dizze sferoïden koe it ierste bewiis fertsjintwurdigje fan homininen dy't symmetryske mjitkunde op har ark oplizze. It begryp fan 'e opsetlike skepping fan dizze stiennen sferoïden jout in djipper begryp fan' e komplekse kognitive kapasiteiten fan iere homininen en har artistike oanstriid.

Boarne: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History yn Parys