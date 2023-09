Wittenskippers groeie humanisearre nieren yn embryo's fan varken

Wittenskippers hawwe mei súkses nieren groeid dy't meast minsklike sellen befetsje yn pigembryo's, in wichtige ûntwikkeling op it mêd fan oargeltransplantaasje. De baanbrekkende technyk omfettet it wizigjen fan de genetyske opbou fan pig-embryo's en it ynjeksje fan minsklike sellen dy't trochgeane te ûntwikkeljen yn nieren binnen de bisten. Dizze prestaasje markearret de earste kear dat wittenskippers in folslein foarme humanisearre orgaan yn in oare soarte mei súkses hawwe groeid.

Yn 'e stúdzje begon de ymplanteare embryo's nieren te ûntwikkeljen dy't foaral besteane út minsklike sellen, en nei 28 dagen fan ûntwikkeling in normale struktuer eksposearje. De ûndersikers bestege fiif jier oan it feroarjen fan 'e bargen genetysk om in omjouwing te meitsjen wêr't minsklike sellen kinne bloeie, wylst se minimale konkurrinsje hawwe fan pigsellen.

Nieren binne de meast transplantearre organen, mei in signifikant oantal yndividuen dy't wrâldwiid wachtsje op transplantaasjes. It doel fan dit ûndersyk is úteinlik technologyen te ûntwikkeljen dy't it meitsjen fan organen mooglik meitsje mei de eigen sellen fan in pasjint, en dêrmei it risiko fan oargelôfwizing ferminderje. Wylst it proses kompleks is en ferskate jierren kin duorje om te perfeksjonearjen, binne de wittenskippers hoopfol dat dizze trochbraak kin liede ta de generaasje fan folwoeksen minsklike organen foar transplantaasje.

It team wurket ek oan it groeien fan oare minsklike organen, lykas it hert en de panko's, binnen pig-embryo's. Dit ûndersyk fertsjintwurdiget in nije oanpak foar orgaanbio-engineering, it brûken fan bargen as incubators foar it kultivearjen en groeien fan minsklike organen.

Eardere stúdzjes hawwe mei súkses makke chimeras fan minske-pig, organismen dy't DNA fan beide soarten befetsje. De lêste stúdzje is lykwols wichtich fanwege de suksesfolle generaasje fan in humanisearre nier. It ûndersyk is oankundige as in pioniersstap yn oargelbio-engineering en is beskreaun as bemoedigend en wichtich troch saakkundigen op it mêd.

