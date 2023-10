Wittenskippers ûntdekke tektonyske aktiviteit feroarsaket grutste beving op Mars

NASA's InSight-lander ûntdekte in ierdbeving fan 4.7 op Mars, dat is de grutste beving dy't ea op 'e planeet is registrearre. Foarige teoryen suggerearren dat meteorytynslaggen dizze "marsquakes" feroarsake, mar it ûntbrekken fan in ynslachkrater late wittenskippers om te konkludearjen dat de ierdbeving feroarsake waard troch tektonyske aktiviteit yn it ynterieur fan Mars. Dizze fynst jout in djipper begryp fan 'e geologyske prosessen fan' e planeet.

De ûntdekking daagt it idee út dat Mars geologysk ynaktyf is. Wylst de ierdbevings fan 'e ierde wurde generearre troch de beweging fan tektonyske platen, hat Mars ien fêste plaat, en dochs binne d'r noch aktive fouten op' e planeet. Mars krimpt stadichoan en koelt ôf, wat in beweging ûntstiet yn 'e krust, wat resulteart yn bevingen.

It episintrum fan 'e ierdbeving waard bepaald yn' e Al-Qahira Vallis-regio op it súdlik healrûn fan Mars. It liet mear enerzjy frij as alle oare marsquakes ûntdutsen troch InSight kombinearre. Yn earste ynstânsje like de seismyske hantekening fan 'e ierdbeving op dy fan twa eardere meteorytynslaggen ûntdutsen troch de lâner. Fierdere analyze en in syktocht nei oerflakkenmerken hawwe lykwols in ynfloed útsletten as de oarsaak.

Dizze ûntdekking hat wichtige gefolgen foar takomstige misjes nei Mars. It begripen fan seismyske aktiviteit fan Mars is krúsjaal foar minsklike ferkenning fan 'e planeet. Hoewol dizze bepaalde ierdbeving gjin katastrofale effekten op ierde soe hawwe, markeart it de needsaak om te studearjen en te plannen foar potinsjele seismyske gefaren by it stjoeren fan minsken nei Mars.

Dizze fynst draacht ek by oan it ûntdekken fan de geologyske skiednis en evolúsje fan Mars. Mei in better begryp fan seismyske aktiviteit op 'e planeet, kinne wittenskippers ynsjoch krije yn' e ynterieurstruktuer en hoe't it yn 'e rin fan' e tiid feroare is.

boarnen:

- Geofysyske ûndersyksbrieven

- NASA InSight missy