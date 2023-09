Astronomen ûntdekke Planet Orbiting Rare Star System

In team fan astronomen dy't de foarsjenning fan 'e Very Large Telescope yn Sily brûke hat in yntrigearjende ûntdekking makke yn 'e djippe romte. Se hawwe in byld makke fan in stjersysteem bekend as HIP 81208, dat in massive sintrale stjer hat dy't rûn troch in brune dwerch, in lytsere "mislearre stjer." Njonken dit hawwe de wittenskippers in planeet identifisearre dy't in lytse stjer draait dy't folle fierder fan 'e sintrale stjer ôf leit. De planeet, neamd "HIP 81208 Cb," is likernôch 15 kear de massa fan Jupiter.

Neffens it European Southern Observatory, dat is in gearwurkjende wittenskiplike organisaasje fan Jeropeeske folken, makket de ûntdekking fan HIP 81208 Cb it stjersysteem in hiërargysk fjouwerfâldich systeem, mei twa stjerren en twa lytsere himellichems dy't elk omlizze. De nij fûn planeet leit op 'e grins tusken planeten en brune dwergen, dy't net massaal en hyt genôch binne om kearnfúzje te ûndergean.

Normaal fertrouwe astronomen op techniken lykas de transitmetoade om eksoplaneten te ûntdekken en te studearjen. De Very Large Telescope is lykwols, mei syn grutte spegels, by steat om direkte bylden fan dizze fiere wrâlden te meitsjen. De James Webb Space Telescope, it machtichste romteobservatoarium fan 'e minske, spilet ek in krúsjale rol by it bestudearjen fan eksoplanetatmosfearen en it jaan fan ynsjoch yn dizze fiere wrâlden.

Wylst der op dit stuit net folle bekend is oer HIP 81208 Cb, foeget de ûntdekking ta oan ús begryp fan eksoplaneten en har farieare skaaimerken. It is mooglik dat guon fan dizze fiere planeten betingsten kinne herbergje dy't geskikt binne foar bûtenlânske libben, hoewol't der oant no ta gjin konkreet bewiis fûn is.

Oer it algemien markeart dizze ûntdekking de kompleksiteit en ferskaat fan stjersystemen yn it universum, en wreidet ús kennis út fan 'e himellichems dy't bûten ús eigen sinnestelsel besteane.

boarnen:

– European Southern Observatory: ESO

- NASA