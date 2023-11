Wittenskippers ûntdekke potinsjele útdagings foar herstel fan ozonlaach

Yn in resinte stúdzje publisearre yn Nature Communications, twifelje wittenskippers oan it breed akseptearre begryp dat de ozonlaach herstelt. Yn tsjinstelling ta eardere beoardielingen suggerearje dizze befiningen dat net allinich it ozongat net slút, mar it kin eins útwreidzje.

It Montreal Protokol, in ynternasjonale oerienkomst oannommen yn 1987, mei súkses faze it gebrûk fan mear as 100 ozon-ôfbrekkende gemikaliën, ynklusyf chlorofluorocarbons (CFCs) gewoanlik fûn yn aerosol sprays, solvents, en koelmiddels. Dit ferbod waard beskôge as in wichtige stap foar it genêzen fan de ozonlaach.

Undersikers út Nij-Seelân hawwe lykwols ûntdutsen dat de ozonnivo's yn 'e kearn fan it Antarktyske ozongat sûnt 26 yn 'e maitiid mei 2004% ôfnommen binne. Dit jout oan dat it gat net allinnich grut bleaun is, mar ek ferdjippe is, wat resultearre yn fermindere ozonnivo's.

De stúdzje skriuwt dizze alarmearjende fynsten ta oan feroaringen yn 'e Antarktyske poalvortex, in grutte swirljende massa fan kâlde loft en lege druk boppe de Súdpoal. De skriuwers fan 'e stúdzje diene net djipper yn' e spesifike oarsaken fan dizze feroaringen; lykwols, se erkend dat ferskate faktoaren, ynklusyf planet-warming fersmoarging, airborne dieltsjes út wyldbrannen en fulkanen, en feroarings yn de sinne syklus, koe bydrage oan ozon útputting.

Hannah Kessenich, in PhD-studint oan 'e Universiteit fan Otago en haadauteur fan' e stúdzje, beklamme de ferbining tusken atmosfearyske dynamyk en de persistinsje fan it Antarktyske ozongat, en stelde: "Dus, wylst it Montreal Protokol ûnbestriden suksesfol wie yn it ferminderjen fan CFC's oer tiid en it foarkommen fan miljeukatastrofe, lykje de resinte oanhâldende Antarktyske ozongatten nau ferbûn te wêzen mei feroaringen yn atmosfearyske dynamyk.

FAQ

Herstelt de ozonlaach?

De befinings fan in resinte stúdzje publisearre yn Nature Communications daagje it idee út dat de ozonlaach herstelt. De stúdzje suggerearret dat it ozongat miskien net slute kin en sels útwreidzje kin.

Wat feroarsake de útputting fan de ozonlaach?

De útputting fan 'e ozonlaach wurdt foaral taskreaun oan it gebrûk fan ozon-ôfbrekkende gemikaliën, lykas chlorofluorocarbons (CFC's), dy't gewoanwei waarden brûkt yn aerosol sprays, solvents en koelmiddelen. It ferbod op dizze gemikaliën ûnder it Montreal Protokol is effektyf west yn it ferminderjen fan har nivo's en it helpen by it herstel fan 'e ozonlaach.

Hokker faktoaren drage by oan ozonútputting?

Ozonútputting kin beynfloede wurde troch ferskate faktoaren, ynklusyf fersmoarging fan planeetopwaarming, dieltsjes yn 'e loft fan wyldbrannen en fulkanen, en feroaringen yn' e sinnesyklus. Dizze faktoaren kinne de dynamyk fan 'e ozonlaach beynfloedzje en bydrage oan har útputting.

Wat is de rol fan 'e Antarktyske poalvortex?

De Antarktyske poalvortex is in grutte swirljende massa fan lege druk en tige kâlde loft boppe de Súdpoal. Feroaringen yn dit atmosfearyske ferskynsel, lykas har sterkte en temperatuer, kinne ynfloed op ozonkonsintraasjes en bydrage oan it persistinsje fan it ozongat.

Wat is de betsjutting fan de befinings fan 'e stúdzje?

De befinings fan 'e stúdzje markearje potensjele útdagings foar it herstel fan' e ozonlaach. Se jouwe oan dat nettsjinsteande ynspanningen om gemikaliën te ferminderjen dy't ozon ôfbrekke, it Antarktyske ozongat gjin signifikante tekens fan ferbettering hat sjen litten en kin sels fergriemje. Fierder ûndersyk is nedich om de komplekse dynamyk te begripen dy't bydraacht oan de persistinsje fan it ozongat.