Actin Filament Study ûntbleatet molekulêre efterdoar foar fosfaat frijlitting

Undersikers fan it Max Planck Ynstitút foar Molekulêre Fysiology en it Max Planck Ynstitút foar Biofysika hawwe wichtige stappen makke yn it begripen fan it meganisme fan fosfaat frijlitting út actin filaments. Actin filaments binne essensjele proteïne fezels yn sellen dy't regulearje ferskate sellulêre funksjes, ynklusyf sel beweging. De frijlitting fan fosfaat út actin filaminten inisjearret it demontageproses, dat kritysk is foar selbeweging, mar de details fan dit proses binne wittenskippers lang ûntkommen.

Mei help fan kryogene elektroanenmikroskopie (cryo-EM) en simulaasjes fan molekulêre dynamyk identifisearren de wittenskippers in regio yn actin dy't funksjonearret as in "molekulêre efterdoar" foar fosfaat om troch te gean. Se ûntdutsen ek dat in ferfoarme efterdoar flugger fosfaat frijlitting mooglik makket yn in actin mutant ferbûn mei nemaline myopaty, in slimme spiersykte.

Actin filaments wurde polymerisearre út yndividuele actin aaiwiten en meitsje diel út fan it cytoskelet fan 'e sel. De frijlitting fan fosfaat út 'e gloeidraad kearn sinjalearret nei de sel dat de gloeitried âld genôch is om útinoar te wurden. It eardere ûndersyk troch de groep fan it Max Planck Institute of Molecular Physiology late ta baanbrekkende publikaasjes op it aktinefjild, dy't de basis lei foar dizze stúdzje.

De ûndersikers bepale hege resolúsje cryo-EM-struktueren fan actin-filaminten yn ferskate steaten en fûnen gjin iepening of doar yn actin wêrtroch fosfaat koe ûntkomme. Dit late har ta it bestean fan in tydlike efterdoar dy't iepenet om fosfaat frij te meitsjen en dan wer gau tichtgiet.

Troch in multydissiplinêre oanpak wêrby't cryo-EM, molekulêre dynamyksimulaasjes, en mutaasje-analyze belutsen binne, koene de ûndersikers de molekulêre meganismen fan fosfaatfrijlitting fan sawol it gloeitriedein as de filamentkearn bepale. Se ûntdutsen dat de efterdoar foar it meastepart ticht bliuwt nei fosfaatsplitsing foardat it koart iepengiet om it fosfaat út te litten.

De actin mutant analysearre yn dizze stúdzje, neamd N111S, is assosjearre mei nemaline myopathy en eksposearret in iepen efterdoar, resultearret yn flugger fosfaat frijlitting. De ûndersikers suggerearje dat dizze ultrasnelle frijlitting bydrage kin oan de pathofysiology fan 'e sykte.

De stúdzje iepenet de doar nei fierder ûndersyk nei de dynamyske actin-assemblage-syklus yn sellen en sykten yn ferbân mei defekte actinorganisaasje. Takomstige ûndersiken sille as doel hawwe om te ûntdekken hoe't fosfaat frijlitting wurdt regele binnen de sel en de rol fan aaiwiten dy't bine oan actin yn dit proses. Derneist makket de stúdzje it paad foar it ferkennen fan oare sykte-relatearre actin-mutaasjes, dy't mooglik liede ta de ûntwikkeling fan nije terapeutyske strategyen.

Boarne: Max Planck Society