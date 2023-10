Wittenskippers ûntdekke Centromere Repositioning yn Soybean Genome

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan it Ynstitút foar Genetika en Untwikkelingsbiology fan 'e Sineeske Akademy fan Wittenskippen hat ljocht op it ferskynsel fan centromere repositioning yn it soybeangenoom. Centromere repositioning giet it om de formaasje fan nije centromeres op ferskate lokaasjes op 'e chromosomen sûnder feroaring fan de genetyske sekwinsjes. It is bekend dat dit proses in krúsjale rol spilet yn genome-evolúsje en spesifikaasje yn sûchdiersoarten.

Yn har stúdzje analysearren de ûndersikers de centromere-struktueren fan 27 soja-oankomsten, dy't wylde sojabonen, lânrassen en kultivars omfette. Mei help fan CENH3-ChIP-seq-gegevens identifisearren se twa nije centromere-satelliten dy't ferbûn binne mei chromosoom 1, wêrtroch't wichtige weryndielings yn 'e centromere-struktueren fan dit chromosoom oer ferskate oanwinsten iepenbiere. De ûndersikers observearre in hege frekwinsje fan centromere repositioning op 14 fan 20 chromosomen, mei in protte fan 'e nij foarme centromeres leit tichtby de lânseigen centromeres.

De ûndersikers hawwe ek hybridisaasje-eksperiminten útfierd troch twa oankomsten te krúsjen mei net-oerienkommende sintromeren. De resultaten lieten sjen dat in signifikant part fan centromeres yn 'e folgjende generaasje feroaringen ûndergie yn sawol grutte as posysje yn ferliking mei har âlderlike tsjinhingers. Dit markearret de rol fan centromere satelliten yn centromere organisaasje en stabiliteit.

Dit baanbrekkende ûndersyk ûntbleatet net allinich it wiidferspraat ferskynsel fan centromere-reposisjonearring yn it sojagenoom, mar beklammet ek it belang fan centromere-satelliten by it kontrolearjen fan centromere-posysjes en it stypjen fan har krityske funksjes. De befinings drage by oan in better begryp fan evolúsje fan sojagenoom en hawwe gefolgen foar de fjilden fan genetika en ûntwikkelingsbiology.

Yang Liu et al, Pan-centromere ûntbleatet wiidferspraat centromere repositioning fan soybean genomes, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

