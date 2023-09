Tasmaanyske tiger: Undersikers herstellen RNA mei súkses fan útstoarne soarten

Yn in grutte trochbraak hawwe wittenskippers mei súkses RNA helle út bewarre eksimplaren fan 'e Tasmaanyske tiger, in útstoarn buideldier, út 1891. Dit is de earste kear dat RNA, in minder stabyl genetysk materiaal as DNA, helle is út in útstoarne soarte. De eksimplaren waarden opslein yn in museum yn Stockholm, Sweden.

It herstel fan RNA fan 'e Tasmaanyske tigereksimplaren biedt weardefolle ynsjoch yn' e biology en metabolisme fan dizze útstoarne bisten. RNA-sekwinsje jout ynformaasje oer genkomplementen en genaktiviteit, dy't essensjeel binne foar it begripen fan 'e eigenskippen en skaaimerken fan útstoarne soarten.

Earder is DNA mei súkses wûn út âlde organismen, mar dizze stúdzje toant it potensjeel foar it weromheljen fan RNA fan útstoarne soarten. It behâld fan 'e eksimplaren fan 'e Tasmaanyske tiger, nettsjinsteande it opslein by keamertemperatuer yn in kast, daagje de oanname út dat RNA ûnder sokke omstannichheden rap degradearret. Dizze ûntdekking iepenet nije mooglikheden foar it bestudearjen en opnij oanmeitsjen fan útstoarne soarten.

Behalven syn betsjutting foar it begripen fan útstoarne soarten, koe de mooglikheid om RNA te herstellen fan âlde firussen helpe by it bestudearjen fan pandemyen út it ferline. RNA spilet in krúsjale rol by it oerbringen fan genetyske ynformaasje ûntfongen fan DNA, wêrtroch de synteze fan aaiwiten mooglik is en it sellulêre metabolisme regelet.

De Tasmaanske tiger, ek wol bekend as de thylacine, wie in apex predator oer Austraalje en tichtby eilannen oant minsklike aktiviteit it útstjerre. De komst fan minsken yn Austraalje sa'n 50,000 jier lyn, folge troch Jeropeeske kolonisaasje yn 'e 18e iuw, late ta befolkingsôfnimming en úteinlik it ferstjerren fan 'e Tasmaanyske tiger. Se waarden útroppen ta bedriging foar fee, wat resultearre yn in bounty op har holle. De lêste bekende Tasmaanyske tiger stoar yn finzenskip yn 1936.

Ynspanningen om bepaalde soarten te "útstjerren", ynklusyf de Tasmaanske tiger, binne lansearre troch partikuliere inisjativen. Wylst it opnij oanmeitsjen fan útstoarne soarten fan libbene sibben útdagings foarmet, beljochtet dizze stúdzje it belang fan fierder ûndersyk nei de biology fan útstoarne bisten.

