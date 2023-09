Wittenskippers ekstrahearje RNA mei súkses út útstoarne Tasmaanske tiger - wat is folgjende?

Yn septimber 2023 helle wittenskippers in grutte trochbraak troch mei súkses RNA te ekstrahearjen fan in Tasmaanske tiger, in útstoarn skepsel. It ekstrahearre RNA wie fan in eksimplaar dat mear as 130 jier âld is en op it stuit ûnderbrocht is yn it Sweedsk Museum foar Natuerhistoarje. Dizze baanbrekkende ûntdekking hat genetikisten weardefolle ynsjoch jûn oer hoe't de genen fan dit útstoarne bist funksjonearren. De befinings fan dizze stúdzje waarden publisearre yn it wittenskiplik tydskrift Genome Research.

De Tasmaanyske tiger, ek wol thylacine neamd, wie in fleisfleisend buideldier dat eartiids yn Austraalje, Nij-Guinea en Tasmaanje rûn. De krekte oarsaak fan it útstjerren bliuwt ûnbekend, mar it wurdt leaud dat minsklike ferfolging in wichtige rol spile. De lêste bekende thylacine, Benjamin neamd, stoar yn finzenskip yn 1936.

Wylst it primêre fokus fan it ûndersyk net wie op it klonearjen fan útstoarne soarten, iepenet de mooglikheid om âlde RNA te ekstrahearjen, te analysearjen en te foltôgjen mooglikheden foar it opnij oanmeitsjen fan útstoarne soarten yn 'e takomst. Genetikus Emilio Mármol Sánchez, de haadauteur fan 'e stúdzje, pleitet foar mear ûndersyk nei de biology fan dizze útstoarne bisten. It proses fan it opnij oanmeitsjen fan in útstoarne soarte troch gen-bewurking op libbene besteande dierlike sibben is lykwols kompleks en tiidslinend.

Leading fan 'e ynspanningen om it thylacine opnij te meitsjen is professor Andrew Pask fan' e Universiteit fan Melbourne. Hy stelde dat de ûntdekking fan RNA yn âlde musea en âlde samples in signifikante djipte foeget oan ús begryp fan útstoarne bistebiology. It opstanningsproses omfettet it bewurkjen fan it DNA fan it neiste libbene sibben fan 'e útstoarne soarte, it meitsjen fan embryo's mei de feroare genomen, en it finen fan in geskikte surrogaatmem foar it neiteam. Wylst genomen fan sawat 20 útstoarne soarten sequentieare binne, is sûnt 2022 gjin ien fan dizze soarten mei súkses opnij makke.

Klonen is in ferlykber proses dat kin wurde beskôge as ienris de soarte mei súkses opwekke is. De hjoeddeistige fokus is lykwols op it brûken fan genetyske restauraasje ynstee fan klonen. Klonen giet it om it oerbringen fan it DNA fan in somatyske sel yn in aaisel dêr't syn kearn en DNA fuorthelle is, dy't him dan ûntjout ta in embryo. It embryo wurdt dan ymplantearre yn in surrogaatmem om út te groeien ta in libbene replika fan 'e útstoarne soarte.

Ta beslút, de suksesfolle winning fan RNA út de Tasmaanske tiger iepenet nije wegen foar genetysk ûndersyk en de mooglike opstanning fan útstoarne soarten. Wylst it proses fan it opnij oanmeitsjen fan in útstoarne soarte kompleks en útdaagjend is, drukke wittenskippers de grinzen fan kennis op dit fjild. De takomst kin de mooglikheid hawwe om lang ferlerne soarten wer op 'e ierde te sjen.

boarnen:

- CNN

- It Australysk Museum

- Reuters

- National Geographic