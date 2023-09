Undersikers ekstrahearje RNA út útstoarne Tasmaanske Tiger

Wittenskippers hawwe foar it earst mei súkses RNA út in útstoarne soarte helle. De thylacine, ek wol bekend as de Tasmaanyske tiger, wie in fleisige buideldier dat útstoarn yn 1936. In team fan ûndersikers fan de Universiteit fan Stockholm en it Centre for Paleogenetics yn Stockholm wist RNA te herstellen fan in 130 jier âld thylacine-eksimplaar yn de Stockholm Natuer histoarysk museum.

RNA (ribonucleic acid) is in molekule dat spilet in krúsjale rol yn aaiwyt synteze en draacht genetysk materiaal yn guon firussen. De ûndersikers wiene yn steat om it RNA fan 'e hûd en skeletspierweefsels fan' e thylacine-eksimplaar te foltôgjen. Dizze trochbraak lit wittenskippers de biology en metabolisme fan 'e Tasmaanyske tigersellen studearje foardat it útstjert.

De thylacine waard oerjage en beskuldige fan it fermoardzjen fan fee yn Tasmaanje, wat late ta it útstjerren. Habitatferlies en yntrodusearre sykten droegen ek by oan syn dea. Resinte ynspanningen foar de-útstjerren troch Colossal Biosciences binne fan doel in proxy-soarte fan 'e thylacine te meitsjen en it opnij yn te fieren yn har oarspronklike habitat. It RNA-ûndersyk útfierd troch it team fan 'e Universiteit fan Stockholm wie lykwols net rjochte op it útstjerren.

De mooglikheid om RNA te herstellen fan útstoarne soarten iepenet mooglikheden foar fierder ûndersyk. Wittenskippers kinne RNA weromhelje fan oare útstoarne bisten en sels âlde firussen dy't yn museumkolleksjes hâlden wurde. Dit kin ynsjoch leverje yn 'e evolúsje fan firussen en bydrage oan foarútgong yn technology foar genbewurking, yn vitro-fertilisaasje, en komputaasjeanalyse fan genetyske gegevens.

De stúdzje fan âlde DNA hat de lêste jierren signifikante foarútgong makke, en it herstel fan RNA fan útstoarne soarten koe it paad foar fierdere ûntdekkingen meitsje. Mei tal fan útstoarne wêzens ûnderbrocht yn musea, kin de winning fan RNA út oare soarten gau in realiteit wurde.

boarnen:

- Gizmodo: [URL]

- Nasjonaal Museum fan Austraalje: [URL]

- Universiteit fan Stockholm: [URL]