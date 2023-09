Dekodearjen fan de genetyske geheimen fan in útstoarne soart: RNA-analyze fan 'e Tasmaanske tiger

Genetici hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke troch RNA-molekulen te isolearjen en te dekodearjen fan in 130 jier âld Tasmaanysk tigereksimplaar. Dit is de earste kear dat RNA is helle út in útstoarn bist. It genetysk materiaal is krigen fan in eksimplaar yn de kolleksje fan it Sweedsk Museum foar Natuerhistoarje. De befinings, publisearre yn it wittenskiplik tydskrift Genome Research, jouwe ljocht op hoe't de genen fan 'e lang ferwûne Tasmaanyske tiger funksjonearren.

De Tasmaanske tiger, of thylacine, wie in buideldier dat likernôch 2,000 jier lyn ferdwûn, mei útsûndering fan in populaasje yn Tasmaanje dy't letter jage waard oant útstjerren. Lead-stúdzjeskriuwer Emilio Mármol Sánchez stelde dat hoewol it weryntrodusearjen fan 'e soart net it doel fan it ûndersyk wie, in djipper begryp fan' e genetyske make-up fan 'e Tasmaanyske tiger koe helpe ynspanningen om it bist wer op te wekken.

Andrew Pask, dy't haad is fan it Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, beskreau de stúdzje as baanbrekkend, om't it oantoand dat RNA kin wurde wûn út âlde museum en âlde samples. Dizze ûntdekking sil it begryp fan wittenskippers fan 'e biology fan útstoarne bisten ferbetterje en de rekonstruksje fan útstoarne genomen ferbetterje.

Oars as DNA is RNA in tydlike kopy fan in diel fan DNA en is kwetsberder, brekke fluch ôf. Yn it ferline waard leaud dat RNA net oer de tiid duorre. Yn 2019 hawwe ûndersikers lykwols RNA sequearre út 'e hûd fan in 14,300 jier âlde wolf bewarre yn permafrost. De hjoeddeiske stúdzje befêstiget fierders de helberens fan it heljen fan RNA fan útstoarne bisten, mei takomstige ynspanningen dy't rjochte binne op it weromheljen fan RNA fan soarten dy't folle earder ferdwûnen, lykas de wollige mammoet.

It ûndersyksteam hat mei súkses RNA sekwearre fan 'e hûd en skeletale spierweefsels fan 'e Tasmaanyske tigereksimplaar, en identifisearje thylacine-spesifike genen. Dizze ynformaasje foarmet it transkriptoom fan it bist, analoog oan it genoom opslein yn DNA. Understanding RNA makket it mooglik wittenskippers te krijen in mear wiidweidich begryp fan in bist syn biology. Mármol Sánchez brûkt de analogy fan in stêd dêr't elk restaurant tagong hat ta ien gigantysk resepteboek (DNA), mar it is RNA dat elk restaurant makket om ûnderskate gerjochten te meitsjen. Troch RNA te analysearjen kinne wittenskippers de yngewikkelde biology en metabolisme binnen sellen ûntdekke.

Dizze trochbraak yn it dekodearjen fan de genetyske geheimen fan in útstoarne soarte iepenet nije mooglikheden foar it bestudearjen fan âlde DNA en it begripen fan de yngewikkelde wurking fan lang ferlerne skepsels.

