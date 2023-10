Astronomen ûntdekke krêftige blast fan enerzjy út 'e djipten fan it hielal

Astronomen hawwe in rappe radio-burst ûntdutsen, de fierste fan syn soarte ea sjoen, dy't acht miljard jier hat reizge om de ierde te berikken. Dizze bursts fan yntinse enerzjy, dy't mar millisekonden duorje, hawwe oarsprong dy't noch net folslein begrepen binne. De nij ûntdutsen burst liket te kommen fan in lytse groep fan fusearjende galaxies, dy't stipe leverje oan hjoeddeistige teoryen oer har boarne. De yntinsiteit fan 'e burst daagt lykwols it begryp fan wittenskippers út hoe't se wurde útstjoerd.

Undersikers leauwe dat rappe radio-bursts weardefolle ynsjoch kinne leverje yn 'e mystearjes fan it universum. Troch dizze bursts te studearjen, hoopje wittenskippers de hoemannichte matearje, of "normale matearje", te bepalen dy't yn it universum bestiet. Op it stuit hawwe besykjen om dizze ûngrypbere saak te mjitten tsjinstridige resultaten opsmiten. It wurdt leaud dat dizze saak yn 'e romte tusken stjerrestelsels ferbergje kin, mar it is te hyt en diffús om te ûntdekken mei konvinsjonele metoaden. Snelle radio-bursts, oan 'e oare kant, kinne dit ionisearre materiaal fiele en in middel leverje om it te mjitten.

De ûntdekking fan dizze krêftige burst waard makke mei in teleskoop yn Japan. Ekstra teleskopen waarden brûkt om de fynst te ferifiearjen en mear ynformaasje deroer te sammeljen. De resultaten fan 'e stúdzje binne publisearre yn it tydskrift Science.

Wylst de oarsaak fan rappe radio-bursts ûnbekend bliuwt, binne wittenskippers hope dat takomstich ûndersyk ljocht sil werpe op har oarsprong en helpe om de mystearjes fan it universum te ûntdekken.

boarnen:

- "Krachtige burst fan ljocht makke yn 'e djipten fan it hielal" - The Independent