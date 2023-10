De machtichste en fierste rappe radio-burst ea ûntdutsen

Wittenskippers hawwe koartlyn in krêftige eksploazje fan enerzjy ûntdutsen, bekend as in snelle radioburst (FRB), dy't ûntstien is út 'e djipten fan it universum. Dizze bepaalde burst is net allinich de fierste fan syn soarte dy't ea sjoen is, mar it is ek ongelooflijk krêftich. It duorre sawat acht miljard jier foar de burst om nei de ierde te reizgjen. Yn minder dan in sekonde hat it deselde hoemannichte enerzjy frijmakke dy't de sinne yn mear as 30 jier útstjit.

Snelle radio-bursts binne yntinsive bursts fan enerzjy dy't foarkomme yn 'e romte, en har krekte oarsprong is noch ûnbekend. Guon ferklearrings hawwe bûtenierdske technology of neutronstjerren opnommen. Dizze nij ûntdutsen útbarsting liket lykwols te kommen fan in lytse groep fusearjende stjerrestelsels, dy't oerienkomt mei hjoeddeistige teoryen om har boarnen hinne. De opmerklike yntinsiteit fan 'e burst stelt in útdaging foar ús hjoeddeistige begryp fan hoe't se wurde útstjoerd.

De mooglikheid om rappe radio-bursts te detektearjen en te studearjen hat in grut potensjeel foar it beantwurdzjen fan fûnemintele fragen oer de kosmos. Dizze bursts kinne helpe by it bepalen fan it werklike gewicht fan it universum, in ferbjusterjend ûndersyk dat oant no ta ûnbegryplike resultaten hat produsearre. Undersikers leauwe dat de ûntbrekkende matearje yn it universum, dy't goed is foar mear as de helte fan wat der wêze moat, yn 'e romte tusken stjerrestelsels ferstoppe kin. Troch it sensearjen fan ionisearre materiaal, biede snelle radio-bursts ynsjoch yn 'e hoemannichte materie oanwêzich yn 'e yntergalaktyske regio's.

De resinte ûntploffing waard ynearsten opspoard mei in teleskoop yn Japan en dêrnei yn detail ûndersocht mei oare teleskopen. De Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) liet wittenskippers de boarne fan 'e burst identifisearje. Fierder ûndersyk mei it European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) yn Sily die bliken dat de boarne-galaxy âlder en fierder is as elke oare FRB-boarne oant no ta ûntdutsen, wierskynlik binnen in lytse groep gearfoegjende stjerrestelsels.

Dizze baanbrekkende ûntdekking is dokumintearre yn it papier mei de titel "In ljochte snelle radio-burst dy't it Universum ûndersiket by redshift 1," publisearre yn it tydskrift Science.

Boarnen: Wittenskip, Swinburne University of Technology