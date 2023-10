Wittenskippers stelle Quasiparticle-oandreaune superheldere ljochtboarnen foar

Wittenskippers fan it Instituto Superior Técnico (IST) yn Portugal, de Universiteit fan Rochester, de Universiteit fan Kalifornje, Los Angeles, en Laboratoire d'Optique Appliquée yn Frankryk hawwe in stúdzje publisearre yn Nature Photonics dy't it gebrûk fan kwasipartikels foarstelle om superhelder te meitsjen ljocht boarnen. Dizze quasiparticles, foarme troch syngronisearre beweging fan in protte elektroanen, hawwe unike eigenskippen dy't tastean se te reizgjen op elke snelheid, sels flugger as ljocht, en wjerstean yntinse krêften.

Kwasipartikels hawwe de mooglikheid om te bewegen op manieren dy't net tastien wurde troch de wetten fan 'e natuerkunde dy't yndividuele dieltsjes regelje. De ûndersikers fierden avansearre kompjûtersimulaasjes op supercomputers om de eigenskippen fan kwasipartikels yn plasma's te studearjen. Se ûntdutsen kânsrike applikaasjes foar quasiparticle-basearre ljochtboarnen, ynklusyf net-destruktive ôfbylding foar firusscannen, biologyske prosessen begripe, komputerchips produsearje en it gedrach fan matearje yn himellichems ûndersykje.

De foarstelde quasiparticle-basearre ljochtboarnen hawwe ferskate foardielen boppe besteande foarmen, lykas frije elektroanenlasers. Quasiparticle-basearre boarnen binne folle lytser en praktysk foar laboratoaria, sikehûzen en bedriuwen. Mei in minimale ôfstân om te reizgjen, kinne kwasipartikels ongelooflijk helder ljocht produsearje, wat mooglik liede ta wichtige wittenskiplike en technologyske foarútgong.

Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar it mêd fan strielingfysika en kin ljochtboarnen revolúsjonearje, wêrtroch in breed oanbod fan tapassingen yn ferskate wittenskiplike en technologyske fjilden mooglik is.

Boarne: Universiteit fan Rochester