In nije wittenskiplike wet neamt "de wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje" foarsteld troch ûndersikers

Undersikers hawwe in nije wittenskiplike wet yntrodusearre dy't de evolúsje omfettet fan ferskate natuerlike systemen yn it universum, ynklusyf libben, mineralen, planeten en stjerren. Bekend as "de wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje", identifisearret dizze wet universele konsepten fan seleksje dy't systemen driuwe om mei de tiid komplekser te wurden.

It ûndersyksteam, besteande út wittenskippers út ferskate fjilden lykas filosofy, astrobiology, teoretyske natuerkunde, mineralogy, en gegevenswittenskip, wurke gear om de fûnemintele fraach oan te pakken wêrom't komplekse systemen, ynklusyf libben, tendearje te evoluearjen nei gruttere funksjonele ynformaasje. Har befiningen waarden publisearre yn it tydskrift PNAS.

De wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje stelt dat de funksjonele ynformaasje fan in systeem sil tanimme en evolve as meardere konfiguraasjes fan it systeem ûndergean seleksje foar ien of mear funksjes. Dit jildt foar systemen dy't foarme binne út ferskate komponinten, lykas atomen, molekulen en sellen, dy't ferskate kearen opnij kinne wurde omfoarme om meardere konfiguraasjes oan te nimmen, wêrby't mar in pear oerlibje op basis fan har funksje.

Troch útwreidzjen op Darwin's evolúsjeteory, beweare de ûndersikers dat net-libjende systemen ek evoluearje as nije konfiguraasjes fan komponinten har funksje ferbetterje. Ien foarbyld fan in funksje neamd yn 'e stúdzje is stabiliteit.

De wittenskiplike mienskip hat mei entûsjasme op dizze nije wet reagearre. Stuart Kauffman, in teoretyske biolooch oan 'e Universiteit fan Pennsylvania, priizge it as in "super, fet, breed en transformaasjeartikel." Milan Cirkovic, in ûndersyksprofessor oan it Astronomical Observatory fan Belgrado, beskreau de stúdzje as "in bries fan frisse lucht" op it mêd fan astrobiology, systeemwittenskip en evolúsjonêre teory.

Lykwols, net alle wittenskippers binne oertsjûge troch dizze nije wet. Astronoom Martin Rees fan 'e Universiteit fan Cambridge spruts skepsis út, en stelde dat it ûntstean fan in ferskaat oan materialen, omjouwings en struktueren yn 'e libbene wrâld net needsaaklik in nij ûnderlizzend prinsipe fereaskje analoog oan Darwinske seleksje fia erfskip.

Ta beslút, de ynfiering fan 'e wet fan tanimmende funksjonele ynformaasje jout wittenskippers in breder begryp fan' e evolúsje fan ferskate natuerlike systemen yn it hielal. Wylst it wurdt moete mei opwining en lof troch in protte, der binne ek ferskillende mieningen binnen de wittenskiplike mienskip oangeande de betsjutting.

boarnen:

- PNAS Journal, 16 oktober 2020: Stúdzje troch Jonathan Lunine et al.

– The Guardian: Artikel troch Martin Rees.