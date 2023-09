Nij útbrocht ûndersyk suggerearret dat oer 250 miljoen jier it lân fan 'e ierde wer in superkontinint sil foarmje, en de sân kontininten gearfoegje yn ien massale lânmassa. Dit superkontinint wurdt foarsein om sintraal te wêzen om moderne Afrika, mei Austraalje dy't yn Aazje ferûngelokke en Afrika botsing mei Jeropa. Antarktika, Noard-Amearika en Súd-Amearika sille dan by de oaren oanslute. Wylst dizze lânmassa's lykwols gearkomme, sil Nij-Seelân, ek wol bekend as Aotearoa, foar de kust fan Austraalje bliuwe.

De beweging fan tektonyske platen, ek wol kontinintale drift neamd, wurdt ferwachte dat de kontininten de kommende 250 miljoen jier byinoar bringe. Austraalje wurdt projekteare om nei it noarden te ferhúzjen yn 'e Súdeast-Aziatyske eilânketten oer sawat 25 miljoen jier, mar fanwegen syn posysje op 'e Australyske plaat, wurdt ferwachte dat Nij-Seelân Austraalje sil moetsje. Ynstee dêrfan bliuwt Nij-Seelân op 'e reis fan' e Australyske plaat nei it noarden.

Yn 'e rin fan 75 miljoen jier wurdt ferwachte dat Nij-Seelân de evener sil berikke, sawat deselde tiid dat Afrika, Aazje, Austraalje en Jeropa gearkomme om it superkontinint te foarmjen. Neitiid sil Nij-Seelân yn in stadiger tempo nei it suden folgje en úteinlik tusken de 20 en 30 graden breedte ûnder de evener einigje.

It libben yn it takomstige Nij-Seelân wurdt lykwols foarsein fier fan noflik te wêzen. De oanwêzigens fan it superkontinint yn it westen sil soargje dat de Noard- en Súdeilannen wurde "baden troch waarme tropyske see", wêrtroch Nij-Seelân ûnbewenber wurdt. De formaasje fan it superkontinint wurdt ferwachte dat broeikasgassen frijlitte, ynklusyf koalstofdiokside, fan fulkaanaktiviteit, wat liedt ta in signifikante tanimming fan globale temperatueren.

Neffens in kompjûtermodel kin de atmosfear yn 50 miljoen jier hast 250% mear koaldiokside befetsje yn ferliking mei hjoed. De kombinaasje fan ferhege broeikasgassen, ferhege sinne-enerzjy, en it ûntbrekken fan koelende see soe it superkontinint ûngastfrij meitsje foar de measte foarmen fan libben. Hast de helte fan 'e lânmassa soe woastyn wurde, mei temperatueren boppe 40 graden Celsius yn in protte gebieten.

Hoewol dit takomstsenario fier liket, markeart it it belang fan klimaataksje om de planeet yn in koeler en mear bewenbere steat te hâlden. It ûndersyk tsjinnet as oantinken dat it behâld fan in gastfrij klimaat krúsjaal is foar it fuortbestean en it wolwêzen fan hjoeddeiske en takomstige generaasjes.

Definysjes:

- Superkontinint: In grutte lânmassa dy't bestiet út meardere kontininten byinoar ferbûn.

- Tektonyske beweging / kontinintale drift: De stadige beweging en botsing fan 'e tektoanyske platen fan' e ierde.

– Broeikasgas: In gas dat bydraacht oan it broeikaseffekt troch it absorbearjen fan ynfrareade strieling, wêrtroch't de ierde temperatuer omheech giet.

- Mantel: In laach ûnder de ierdkoarste dy't stadich streamt troch de waarmte fan 'e planeet.

boarnen:

- Universiteit fan Bristol

- FERGESE