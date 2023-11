Wittenskippers fan it Nasjonaal Observatoarium fan Atene (NOA) roppe om publike stipe om tsjin in resint regearbeslút te fersetten dat de autonomy en ûnôfhinklikens fan 'e ynstelling kompromittearje kin. It beslút omfettet it oerdragen fan it tafersjoch fan 'e NOA nei it ministearje fan Klimaatkrisis en Boargerlike Beskerming, in beweging dy't soargen hat opwekke ûnder de wittenskiplike mienskip.

Op it stuit opereare ûnder it tafersjoch fan it Algemiene Sekretariaat fan Undersyk en Ynnovaasje (GSRI), is de NOA, tegearre mei oare ûnôfhinklike ûndersyksynstânsjes, fan betinken dat it heart by it Ministearje fan Untwikkeling. It primêre argumint tsjin de oerdracht leit yn it feit dat mar in fraksje fan de NOA-ûndersikers de ekspertize hat dy't nedich is om by te dragen oan de missy fan boargerbeskerming.

De plande beweging, fêstlein yn in wetsfoarstel dat meikoarten foar parlemintêre stimming sil wurde presintearre, hat ek krityk lutsen fan 'e Ried fan presidinten fan ûndersyksintra en technologyske ynstânsjes. Dizze kollektive stim ferset de "amputaasje" fan 'e NOA fan it lanlike netwurk fan ûndersyksynstânsjes, en sprekt soargen dat dit beslút syn algemiene funksjonaliteit sil hinderje en fersteure.

Neffens de NOA-petysje bringt dizze ferskowing de fuortgong fan ûndersyk yn Grikelân yn gefaar, en bringt de kânsen fan 'e ynstelling op it befeiligjen fan kompetitive ûndersyksfinansiering en it berikken fan wittenskiplike treflikens yn gefaar. It toant ek in gebrek oan begryp en erkenning foar de spesifike operasjonele en bestjoerlike easken fan tafersjoch op in ûndersykssintrum. De nedige saakkundigens foar it behearen fan sokke saken wurdt konsolidearre binnen de GSRI, it ienige tafersjochorgaan wijd oan dizze taak.

Oprjochte yn 1842, hâldt de NOA de ûnderskieding fan it wêzen fan 'e earste ûndersyksynstitút fan Grikelân dy't oprjochte waard nei ûnôfhinklikens fan it Ottomaanske bewâld. Besteande út it Ynstitút foar Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), it Ynstitút foar Miljeuûndersyk en Duorsume Untjouwing (IERSD), en it Geodynamyske Ynstitút (GI), dat spesjalisearre is yn 'e ynterieurfysika fan' e ierde en it kontrolearjen fan oerflakdeformaasje, de NOA hat in wichtige rol spile yn it fuortsterkjen fan wittenskiplik ûndersyk en begryp.

FAQ

Wêrom is de NOA tsjin de oerdracht fan tafersjoch?

De NOA is tsjin de oerdracht fan tafersjoch oan it ministearje fan Klimaatkrisis en Boargerlike Beskerming om't it fan betinken is dat mar in lyts fraksje fan har ûndersikers de saakkundigens hat dy't relevant is foar boargerbeskerming. Se beweare dat it Algemiene Sekretariaat fan Undersyk en Ynnovaasje (GSRI) fan it Ministearje fan Untwikkeling better geskikt is om tafersjoch te hâlden op har operaasjes.

Wa is oars tsjin it beslút fan it regear?

De Ried fan foarsitters fan ûndersyksintra en technologyske ynstânsjes is ek tsjin de plande oerdracht. Se beweare dat it fuortheljen fan de NOA út it lanlike netwurk fan ûndersyksynstânsjes syn funksjonearjen signifikant fersteure soe en syn fermogen om wichtich wittenskiplik wurk út te fieren hinderje.

Hokker ynfloed kin dit beslút hawwe op ûndersyk yn Grikelân?

De NOA-petysje suggerearret dat dit beslút in bedriging foarmet foar de foarútgong fan ûndersyk yn Grikelân. It beweart dat de ferhuzing it fermogen fan de NOA om kompetitive ûndersyksfinansiering te garandearjen en wittenskiplike treflikens te berikken kin hinderje, en dêrmei syn trajekt fan groei en foarútgong yn gefaar bringt.

Wat is de skiednis fan de NOA?

Oprjochte yn 1842 nei't Grikelân ûnôfhinklikens krige fan it Ottomaanske bewâld, hâldt de NOA it ûnderskied fan 'e earste ûndersyksynstitút fan it lân. Yn 'e rin fan' e jierren hat it signifikant bydroegen oan 'e fjilden fan astronomy, astrofysika, miljeuûndersyk en geodynamika.