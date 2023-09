Wittenskippers observearje stabile Hubbard Excitons yn Mott Isolator

In team fan wittenskippers fan it California Institute of Technology, ûnder lieding fan Dr David Hsieh, hat in baanbrekkende ûntdekking dien op it mêd fan fysika fan gecondenseerde materie. Se hawwe bewiis waarnommen fan stabile Hubbard excitons yn in foto-doped antiferromagnetic Mott isolator. Dizze spannende fynst, publisearre yn Nature Physics, biedt nije ynsjoch yn it gedrach fan excitons yn materialen dy't de konvinsjonele regels fan elektrongedrach útdaagje.

Excitons binne gearstalde dieltsjes dy't ûntsteane as in elektroan en in gat ynteraksje troch elektrostatyske krêften. Se wurde typysk fûn yn semiconductor materialen en binne goed studearre. Har gedrach feroaret lykwols as wy it ryk fan Mott-isolators yngeane. Mott isolators binne materialen dy't twinge elektroanen yn spesifike lattice sites fanwege sterke Coulombic ynteraksjes, it meitsjen fan in ûnderskate bandgap. Yn Mott-isolators kin de Hubbard-eksiton, in nije kwasipartikel, opkomme. It bestean fan stabile Hubbard-eksitons as kwasipartikels is al lang teoretisearre, mar bleau in iepen fraach.

Dr Hsieh en syn team waarden motivearre om dizze systemen te studearjen troch har belangstelling foar materialen mei sterk ynteraksjende elektroanen. Mott-isolators, mei har unike bandgap en antiferromagnetyske folchoarder, levere in ideale omjouwing foar it ûndersykjen fan Hubbard-excitons. Antiferromagnetyske ynteraksjes komme foar as oanbuorjende elektroanenspinnen yn tsjinoerstelde rjochtingen rjochtsje, wat resulteart yn in magnetyske folchoarder binnen it materiaal.

It opspoaren en begripen fan Hubbard-eksitons is útdaagjend fanwege it komplekse ynteraksje fan elektroanyske ynteraksjes, antiferromagnetyske folchoarder, en de koarte libbene aard fan dizze excitons. It team ûntwikkele lykwols in eksperimintele opset mei de Mott-isolator Sr2IrO4 en terahertz-spektroskopy om de transiente reaksje fan it materiaal yn real-time te fangen. De resultaten lieten in ûnderskiedende fingerprint sjen dy't it bestean befêstige fan in Hubbard eksitoanyske floeistof binnen Sr2IrO4.

De ûntdekking fan stabile Hubbard-excitons yn Mott-isolators hat nije mooglikheden iepene foar sawol fûnemintele begryp as praktyske tapassingen. Takomstich ûndersyk kin rjochtsje op it begripen fan 'e binende meganismen fan Hubbard-excitons, har ynteraksjes mei ferskate magnetyske steaten, en har potensjele technologyske tapassingen. Dizze baanbrekkende stúdzje markeart in wichtige foarútgong yn ús begryp fan excitons en har gedrach yn komplekse materialen.

boarnen:

– Oarspronklik artikel: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)