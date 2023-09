Klompen yn wetterherstelsystemen op it International Space Station (ISS) hawwe feroarsake dat slangen werom nei de ierde stjoerd wurde foar skjinmeitsjen en opknappe. De oarsaak fan dizze klompen is de oanwêzigens fan biofilms, dy't mikrobiale of skimmelgroei binne dy't oan elkoar en oerflakken hâlde. Dizze biofilms kinne filters yn wetterferwurkingssystemen ferstoppe en de yntegriteit fan apparatuer kompromittearje. Dit soarget foar in wichtich probleem foar romte-ynstânsjes, om't it kostber kin wêze om troffen materialen te ferfangen.

It foarkommen fan de groei fan biofilms is foaral krúsjaal foar romtemissys op lange ôfstân nei plakken lykas de moanne of Mars, wêr't weromkomst nei ierde foar reparaasjes of behanneling fan sike astronauten net mooglik is. Om dit probleem oan te pakken, wurken ûndersikers fan 'e Universiteit fan Kolorado, MIT, en NASA Ames Research Center gear oan in stúdzje. Se ûndersochten samples fan it ISS mei in spesifyk soarte baktearjes bekend om har fermogen om biofilms te foarmjen.

De wittenskippers wurken ek gear mei LiquiGlide, in bedriuw dat spesjalisearre is yn it ferminderjen fan wriuwing tusken fêste stoffen en floeistoffen. De stúdzje fûn dat coating oerflakken mei in tinne laach fan nucleic soeren koe foarkomme baktearjele groei op de ISS bleatsteld samples. Dizze soeren hienen in lichte negative elektryske lading dy't foarkaam dat mikroben oan oerflakken plakke.

De ûndersikers brûkten ek in fysike barriêre yn 'e foarm fan etste nanograss op' e testflakken. Dêrtroch ûntstie in glêd oerflak dêr't biofilms muoite om oan te hâlden. Doe't de metoade fan coating oerflakken mei nucleic soeren waard tapast, de ierdske samples toande in reduksje yn mikrobiale formaasje fan likernôch 74 prosint, wylst de romte stasjon samples eksposearre in mear substansjele reduksje fan likernôch 86 prosint.

It team riedt lykwols oan om testen mei langere doer út te fieren op takomstige misjes om te bepalen as de metoade syn effektiviteit kin behâlde. Trochrinnende analyse, ynstee fan fertrouwe op einpuntmjittingen, wurdt ek advisearre. Troch de opbou fan biofilm oan te pakken, kinne romte-ynstânsjes skea oan apparatuer foarkomme en soargje foar de sûnens en feiligens fan astronauten tidens romtemissys.

Boarne: It orizjinele artikel jout gjin spesifike boarne URL.