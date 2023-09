Undersikers groeie mei súkses humanisearre nieren yn bargen

Undersikers yn Sina hawwe in wichtige mylpeal berikt op it mêd fan oargeltransplantaasje troch suksesfolle groei fan iere stadium nieren besteande meast út minsklike sellen yn bargen. Dizze trochbraak bringt ús in stap tichter by it meitsjen fan organen yn bisten dy't úteinlik yn minsken oerplante wurde kinne. Niertransplantaasje is benammen yn fraach, mei hast 89,000 Amerikanen op it stuit op 'e wachtlist foar in nier.

Neffens Mary Garry, in heechlearaar medisinen oan 'e Universiteit fan Minnesota, kin it generearjen fan minsklike organen yn bargen in wichtige ynfloed hawwe op it ferminderjen fan it oantal pasjinten op' e transplantwachtlist wrâldwiid. Wylst it konsept fan it meitsjen fan dier-minsklike chimeras al tsientallen jierren ûndersocht is, fertsjintwurdiget dizze stúdzje in opmerklike foarútgong op dit fjild.

It team fan wittenskippers by Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health ynjeksje mear dan 1,800 pig-embryo's mei minsklike stamsellen en oerbrocht se yn 'e liifmoer fan' e pigs. De chimeryske embryo's mochten oant 28 dagen ûntwikkelje foardat de swierens waarden stoppe foar fierder ûndersyk. De ûndersikers sammele fiif embryo's, dy't allegear nieren befette dy't normaal groeiden en bestie út oant 65% minsklike sellen.

Eardere besykjen om minsklike en pigsellen te yntegrearjen hiene útdagings te krijen, om't pigsellen de neiging om te konkurrearjen en de dea fan minsklike sellen te feroarjen. De ûndersikers yn dizze stúdzje brûkten lykwols in gen-bewurkingsark neamd Crispr om twa genen út te skeakeljen dy't ferantwurdlik binne foar de ûntwikkeling fan pig nieren. Dit makke in mikroomjouwing dêr't de humanisearre nieren koe bloeie. Troch reguliere minsklike sellen yn pluripotinte stamsellen te feroarjen en har kânsen op yntegraasje mei pigsellen te ferbetterjen, waarden de embryo's mei súkses ûntwikkele.

Wylst de nieren yn dizze stúdzje struktueren sjen litte dy't karakteristyk binne foar normale nierûntwikkeling, bliuwt it ûnwis oft se trochgean soene te ûntwikkeljen ta folslein funksjonearjende organen. Derneist binne soargen makke oer it potinsjeel foar kanker fanwegen de genbewurking fan 'e minsklike sellen. Wiidweidige diertesten soene nedich wêze om de feiligens te garandearjen fan organen dy't groeid binne mei dizze techniken.

Nettsjinsteande de útdagings leauwe de wittenskippers belutsen by dizze stúdzje dat bargen ideale donordieren binne fanwegen har anatomyske en orgaangrutte oerienkomsten mei minsken. Mei't de gemiddelde wachttiid foar in niertransplantaasje trije oant fiif jier is, is de fraach nei transplantbere organen folle grutter dan it oanbod. Dit baanbrekkende ûndersyk bringt hoop foar it mooglik oerwinnen fan dizze krisis yn orgaantekoart yn 'e takomst.

