Wittenskippers ûntwikkelje biocoating mei ferve om lucht oan te foljen yn Mars Habitat

Undersikers hawwe in biocoating ûntwikkele, Green Living Paint neamd, dy't yn 'e habitat op Mars wurde koe om de loft oan te foljen. De biocoating befettet in soarte fan baktearjes neamd Chroococcidiopsis cubana, dy't in unike foarm fan fotosynteze brûkt om te oerlibjen yn ekstreme omstannichheden. Dizze baktearje nimt koalstofdiokside (CO2) op en jout as ûnderdiel fan it proses soerstof frij. It team ûnder lieding fan mikrobiolooch Simone Krings fan 'e Universiteit fan Surrey yn' t Feriene Keninkryk wie fan doel in duorsume en miljeufreonlike biocoating-matrix te meitsjen foar de baktearjes.

De biocoating waard ûntwikkele troch lateks te mingjen mei nanoklay-dieltsjes om in poreuze noch meganysk robúste struktuer te berikken. De ûndersikers observearre de coating foar 30 dagen en fûnen dat it konsekwint frijlitten oant 0.4 gram soerstof per gram biomassa per dei, wylst it absorbearjen fan CO2. Dizze duorsume metoade hat gefolgen foar romteferkenning en it oanpakken fan soargen oer tanimmende útstjit en wettertekoart op ierde.

Hoewol de hjoeddeistige soerstofútfier net genôch is foar in Mars-habitat op himsels, kin it de hoemannichte soerstof dy't romtemissys moatte ferfiere signifikant ferminderje. Chroococcidiopsis cubana syn fermogen om te oerlibjen yn ekstreme omjouwings makket it in potinsjele kandidaat foar Mars kolonisaasje. It ûndersyk is publisearre yn Microbiology Spectrum.

boarnen:

- Mikrobiologysk spektrum