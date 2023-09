Parasitêre wjirms manipulearje mieren om gersblêden te navigearjen

In resinte stúdzje hat bliken dien dat parasitêre wjirms bekend as lancet-leverflukes in mear ferfine strategy hawwe foar it ynfektearjen fan mieren dan earder tocht. Dizze wjirmen twinge mieren om gersblêden op te klimmen en dan werom te klimmen as it waar te hyt wurdt. It doel fan dizze manipulaasje is om de kâns te fergrutsjen dat de mieren iten wurde troch gruttere bisten, sadat de wjirms harren libbenssyklus trochgean kinne.

Lancet-leverflokken libje primêr binnen kij of oare greidende herkauwers as folwoeksenen. De wjirms deponearje troch de útskieding fan de ko aaien yn it gers, dy't dan opfretten wurde troch slakken. Binnen de slakken berikke de wjirmen it folgjende larvalstadium en reprodusearje aseksueel. De slakken reagearje op de besmetting troch it foarmjen fan cysten om 'e wjirms hinne, dy't úteinlik tegearre mei de wjirmlarven út hoest wurde en troch mieren opnommen wurde.

Ien kear yn in mier komme de larven har folgjende libbensstadium yn. De measten migrearje nei de mage fan 'e mier, mar ien sil har paad nei it harsens meitsje en kontrôle nimme. De besmette mier wurdt dan twongen om nei de top fan in gersblêd te klimmen en himsels te hechtsje, wêrtroch gruttere bisten de kâns krije om de mier en de wjirms te iten. De wjirmen berikke einlings folwoeksenens yn har lêste gasthear, ferhúzje nei de lever, fiede, pearje en lizze aaien om de syklus opnij te begjinnen.

In team fan ûndersikers oan 'e Universiteit fan Kopenhagen besleat dit komplekse proses fierder te ûndersykjen. Se ûndersochten mear as tûzen besmette mieren yn in bosk yn Denemarken en fûnen dat temperatuer de grutste ynfloed hie op it gedrach fan de mieren. De mieren bleauwen op it gers yn koele dagen, mar kroepen wer del op waarme dagen. Dat suggerearret dat de wjirms de mieren nachts en moarns manipulearje om se yn it gers te pleatsen as greidedieren aktyf binne en se dan oerdeis te beskermjen tsjin de sinne.

Dizze befiningen markearje de kompleksiteit fan parasytgedrach en de needsaak foar fierder ûndersyk om de spesifike meganismen te begripen dy't troch dizze flukes brûkt wurde om de harsens fan 'e mieren te manipulearjen. Wylst minsken sa no en dan ynfekteare kinne wurde troch lancet-leverflukes, binne dizze ynfeksjes seldsum en binne minsken tafallige hosts.

Boarnen: Behavioral Ecology