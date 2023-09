Parasitêre wjirms manipulearje mieren om gersblêden te klimmen

Resint ûndersyk hat útwiisd dat parasitêre wjirms, spesifyk lancet-leverflukes, de mooglikheid hawwe om mieren te manipulearjen om gersblêden op te klimmen en dan werom te klimmen as it waar te hyt wurdt. Dizze wjirmen hawwe in komplekse libbenssyklus dy't fertrout op iten troch gruttere bisten om har reproduktive syklus troch te gean.

De lancet-leverslokken libje foaral as folwoeksenen yn kij of oare greidende herkauwers. Om har lêste gasthear te berikken, geane se lykwols troch in searje stadia. De wjirm-aaien wurde troch kij útsketten en komme yn gers telâne, dêr't se troch slakken fertarre wurde. Binnen de slakken berikke de wjirmen har larvestadium en reprodusearje aseksueel. De slakken reagearje op de besmetting troch it foarmjen fan cysten om de wjirms hinne, dy't dan as slymballen út hoest wurde. Mieren konsumearje ûnbewust dizze slymballen, tegearre mei de wjirmlarven.

Ien kear yn 'e mier groeie de larven en migrearje nei de mage fan' e mier, wylst ien larve har paad nei it harsens fan 'e mier makket en kontrôle nimt. De besmette mier wurdt dan manipulearre om nei de top fan in gersblêd te klimmen en derop te gripen, wêrtroch't it in maklik doel is foar roamende ruminanten om ûnbedoeld de mier en de parasiten te ferneatigjen. Ien kear yn 'e lêste gasthear berikke de wjirmen folwoeksenens, ferhúzje nei de lever, fiede, mate, en lizze aaien, en begjinne de syklus opnij.

Undersikers fan 'e Universiteit fan Kopenhagen's ôfdieling Plant- en Miljeuwittenskippen hawwe in stúdzje útfierd om it gedrach fan ynfekteare mieren better te begripen. Se observearre mear as 1,000 ynfekteare mieren yn Bidstrup Forests, Denemarken, foar 13 net-opfolgjende dagen. De stúdzje fûn dat temperatuer in wichtige rol spile yn it gedrach fan 'e mieren. Op koele dagen bleauwen de mieren foaral op it gers, wylst se op waarmere dagen wer nei ûnderen kroepen en harren normale aktiviteiten wer opstarten. Dit suggerearret dat de wjirms de mieren manipulearje yn 'e nacht en moarns iere oeren.

De stúdzje markeart de kompleksiteit en ferfining fan dizze parasiten en hoe min wy noch oer har witte. Fierder ûndersyk is nedich om de spesifike meganismen te ûntdekken dy't de flukes mooglik meitsje om it harsens fan 'e mier te manipulearjen. Wylst minsken soms kinne wurde besmet troch dizze wjirms, ynfeksjes binne seldsum en minsken binne tafallige hosts.

Boarne: De wachter