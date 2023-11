Nije ynsjoch yn 'e ierde's Core-Mantle-grins iepenbiere troch resinte eksperiminten

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke oer de grins fan 'e kearnmantel fan' e ierde, ljocht skine op 'e mysterieuze ynteraksjes tusken silikaat en metaalmaterialen by ekstreme omstannichheden. Earder wie net folle bekend oer de gemyske dynamyk fan dit gebiet, mar resinte eksperiminten hawwe in fassinearjend ferskynsel iepenbiere.

In team fan ûndersikers fan Arizona State University, ûnder lieding fan wittenskippers Dan Shim, Taehyun Kim, en Joseph O'Rourke fan 'e School of Earth and Space Exploration, útfierd eksperiminten mei hege temperatuer en druk mei avansearre techniken by de Advanced Photon Source of Argonne Nasjonaal Lab en PETRA III fan Deutsches Elektronen-Synchrotron yn Dútslân.

Harren eksperiminten simulearren de ekstreme omstannichheden fûn by de kearn-mantelgrins en lieten sjen dat wetter fan it ierdoerflak djip yn 'e planeet kin sûpe. As it subdukte wetter de grins fan 'e kearnmantel berikt, komt in gemyske reaksje foar, dy't liedt ta de foarming fan in dúdlik wetterstofrike, silisium-fermindere laach.

Dizze nije laach beynfloedet de eigenskippen fan 'e bûtenste kearn, en transformearret it yn in film-like struktuer. Derneist genereart de reaksje silikakristallen, dy't opkomme en yntegrearje yn 'e mantel, en beynfloedzje de temperatuerbetingsten oan' e kearnmantelgrins.

Dizze befiningen daagje it lange-holden leauwen út dat d'r beheind materiaal útwikseling is tusken de mantel en de kearn fan 'e ierde. It docht bliken dat substansjele materiaal útwikseling komt troch de djippe ynfiltraasje fan wetter oer miljarden jierren. De ynteraksje tusken wetter en silisium yn 'e kearn liedt ta de foarming fan silika, wat in mear dynamyske kearn-mantel relaasje markearret.

De ûntdekking suggerearret ek in gruttere globale wettersyklus as earder tocht. De djippe metallyske kearn en de oerflak-wetter-syklus binne mei-inoar ferbûn troch geogemyske prosessen, dy't signifikant beynfloede wurde troch de feroare regio by de kearn-mantelgrins.

Wylst fierder ûndersyk nedich is om de gefolgen fan dizze ûntdekking folslein te begripen, leveret it weardefolle ynsjoch yn 'e ynterieurprosessen fan' e ierde en wreidet ús begryp út fan 'e komplekse ynteraksjes dy't djip binnen ús planeet foarkomme.

Faak Stelde Fragen:

F: Wat is de kearn-mantelgrins?

De grins fan 'e kearn-mantel is it gebiet dat de kearn fan' e ierde, benammen gearstald út smelt izer en nikkel, skiedt fan 'e omlizzende mantel, dy't bestiet út fêst rotsmateriaal.

F: Wat binne de gefolgen fan 'e resinte eksperiminten?

De eksperiminten litte sjen dat wetter fan it ierdoerflak it djippe ynterieur kin ynfiltrearje, gemyske reaksjes feroarsaakje en de gearstalling fan 'e kearnmantelgrins feroarje. Dit útdaget eardere oannames oer beheinde materiaal útwikseling tusken de mantel en kearn.

F: Hoe hat dizze ûntdekking ynfloed op ús begryp fan 'e wettersyklus fan' e ierde?

De befinings suggerearje in wiidweidigere globale wettersyklus as earder tocht, mei djippe ferbiningen tusken de djippe metallyske kearn en it wetter oan it oerflak. De feroare regio by de kearn-mantelgrins spilet in krúsjale rol yn dizze geogemyske prosessen.

F: Hokker techniken waarden brûkt yn 'e eksperiminten?

De eksperiminten brûkten hege temperatuer en -druk laser-ferwaarme diamant-amvil-seltechniken by avansearre foarsjenningen yn 'e Feriene Steaten en Dútslân om de ekstreme omstannichheden te replikearjen oan' e ierde syn kearnmantelgrins.

F: Wêr kin ik mear ynformaasje fine oer it ûndersyk?

It ûndersyk is publisearre yn it tydskrift Nature Geoscience.