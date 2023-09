Cure foar bonkenferlies yn astronauten toant belofte

In spesjaal formulearre medikaasje is oantoand om bonkenferlies yn mûzen te foarkommen, wat mooglik astronauten oan board fan it International Space Station (ISS) kin profitearje. Undersikers fan 'e Universiteit fan Kalifornje Los Angeles (UCLA) en it Forsyth Ynstitút yn Massachusetts hawwe in medisyn ûntwikkele dy't net allinich bonkenferlies foarkomt yn mûzen dy't op it ISS wenje, mar ek har bonkentichtens fergruttet.

It team ûntduts dat mikrogravity in ien persint fermindering fan bonkenminerale tichtens (BMD) per moanne fan eksposysje feroarsaket. Om dit te bestriden, brûkten se in proteïne neamd NELL-1, dat bonkengroei regulearret, en feroare it om in medisyn te meitsjen bekend as BP-NELL-PEG dat rjochte is op bonkenweefsels sûnder negative side-effekten. De mûzen behannele mei BP-NELL-PEG lieten in signifikante ferheging fan BMD sjen yn ferliking mei de kontrôtgroep.

Hoewol dizze trochbraak belofte hâldt foar takomstige romtemisjes, ynklusyf ferlingde ferbliuwen yn mikrogravity, is d'r gjin ynformaasje beskikber oer wannear't minsklike proeven fan NELL-1 kinne begjinne. Oant no hat mar ien bedriuw, Bone Biologics basearre yn Massachusetts, minsklike klinyske proeven útfierd mei NELL-1 om degenerative skiifsykte te behanneljen yn in pilotprogramma yn Austraalje. De status fan dizze stúdzje bliuwt ûnwis.

Nettsjinsteande de mooglike genêzing foar bonkenferlies by astronauten, is ekstra ûndersyk nedich om oare sûnenseffekten fan romte-eksposysje oan te pakken, lykas feroaringen yn harsens. Foar no sille astronauten trochgean te fertrouwe op reguliere treadmill-sesjes om de risiko's te ferminderjen dy't ferbûn binne mei langere romtemisjes.

boarnen:

- Universiteit fan Kalifornje Los Angeles (UCLA)

- It Forsyth Ynstitút

- Bone Biologyske