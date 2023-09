It mystearje fan roze diamanten: Wittenskippers fine it "ûntbrekkende yngrediïnt" foar formaasje

Wittenskippers hawwe koartlyn in baanbrekkende ûntdekking makke oangeande de foarming fan rôze diamanten, bekend om har seldsumheid en prachtige skientme. Roze diamanten binne ûnder de djoerste stiennen yn 'e wrâld en binne lang begeare troch samlers en sieraden-entûsjasters. De mearderheid fan dizze seldsume edelsten, mear as 90 prosint, waarden ûntdutsen by de Argyle-myn yn it noardwesten fan Austraalje, dy't koartlyn ophâlde mei operaasjes.

De fraach wêrom't de Argyle-myn sa'n heech oantal rôze diamanten produsearre hat ûndersikers jierrenlang fernuvere. Oars as de measte oare diamantminen, dy't midden op kontininten lizze, leit de Argyle-myn oan 'e râne fan ien. Yn in nije stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications, in team fan Australyske wittenskippers die bliken dat de rôze diamanten waarden brocht nei it ierdoerflak troch it opbrekken fan it earste superkontinint likernôch 1.3 miljard jier lyn.

Neffens de haadauteur fan 'e stúdzje, Hugo Olierook fan Curtin University yn West-Austraalje, wiene twa fan 'e trije needsaaklike yngrediïnten foar de foarming fan rôze diamanten al bekend. It earste yngrediïnt is koalstof, dat djip binnen de ierde lizze moat, op syn minst 150 kilometer (93 miles) ûnder it oerflak. As de koalstof wat ûndjipper is, soe it transformearje yn grafyt, in stof dy't folle minder weardefol is as diamanten.

It twadde yngrediïnt is de krekte hoemannichte druk dy't nedich is om de dúdlikens fan 'e diamanten te feroarjen en har har hântekening roze tint te jaan. Olierook leit út dat it oanbringen fan te min druk soe resultearje yn dúdlike diamanten, wylst tefolle druk soe meitsje se brún. It is de muoite wurdich op te merken dat in grut part fan diamanten fûn by de Argyle-myn fan it minder weardefolle brune ferskaat wie.

Dizze resinte ûntdekking smyt ljocht op it formaasjeproses fan rôze diamanten en leveret weardefolle ynsjoch foar it lokalisearjen fan ferlykbere ôfsettings om 'e wrâld. Fierder ûndersyk op dit fjild koe ekstra boarnen fan dizze heul sochte edelsten ûntdekke, en in grutter oanbod op 'e merke oanbiede. De stúdzje fersterket de allure en yntriges om rôze diamanten hinne, en fersterket har reputaasje as guon fan 'e meast wurdearre en eksklusive stiennen yn' e wrâld.

boarnen:

- Murray Rayner, Roze diamant ûntdekking koe helpe om nije ôfsettings te finen, Phys.org

- Traffic Studio #B, Roze diamanten binne ongelooflijk seldsum - en djoer. Wittenskippers witte tinke dat se witte hoe't se waarden foarme, Business Insider