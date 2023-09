It "ûntbrekkende yngrediïnt" foar rôze diamanten fûn, doarren iepenje foar nije ûntdekkingen

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke dy't ljocht smyt op 'e oarsprong fan rôze diamanten, ien fan' e djoerste en meast socht edelstiennen yn 'e wrâld. De mearderheid fan rôze diamanten is ûntdutsen by de no sletten Argyle-myn yn it noardwesten fan Austraalje, mar de redenen efter de oerfloed fan dizze kostbere stiennen binne in mystearje bleaun.

Yn in stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications, in team fan Australyske ûndersikers die bliken dat de rôze diamanten waarden foarme as gefolch fan it brekken fan it earste superkontinint sawat 1.3 miljard jier lyn. Dit barren brocht de diamanten nei it ierde oerflak, wêrtroch't se tagonklik binne foar minsken.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Hugo Olierook fan Curtin University, ferklearre dat de foarming fan rôze diamanten trije yngrediïnten fereasket. De earste is koalstof, mar net samar koalstof - it moat djip binnen de ierde sitte, ûnder 150 km. It twadde yngrediïnt is de krekte hoemannichte druk om de dúdlikens fan 'e diamanten te beynfloedzjen, se te feroarjen fan dúdlik nei roze. As lêste is it ûntbrekkende yngrediïnt in fulkanysk barren dat de diamanten nei it ierdoerflak dreau.

Mei help fan in laser tinner dan in minsklik hier, ûndersocht de ûndersikers kristallen yn in Argyle-rotsmonster en bepale dat de diamanten 1.3 miljard jier lyn ûntstienen, wat 100 miljoen jier letter is dan earder leaud. Dizze tiidline komt oerien mei it opbrekken fan it superkontinint, bekend as Nuna of Columbia, dy't sawat 1.8 miljard jier lyn barde.

Yn dizze perioade fan ierdskodding botsingen, enoarme druk draaide kleur yn 'e diamanten, wêrtroch't se har roze tint. Doe't Nuna begon te brekken, aktivearre it it "litteken" fan dizze botsingen, wêrtroch't magma troch it âlde litteken omheech sjit en de diamanten mei him bringe.

Hoewol de Argyle-myn is sletten, koe dit nije begryp fan it formaasjeproses fan rôze diamanten takomstige ynspanningen helpe om ferlykbere edelsten te lokalisearjen. Gebieten tichtby de rânen fan kontininten, lykas Kanada, Ruslân, súdlik Afrika en Austraalje, dy't ek waarden beynfloede troch it opbrekken fan Nuna, hawwe it potensjeel om nije "rôze diamantparadys" te wurden.

Wylst de wearde fan rôze diamanten wurdt ferwachte om fierder te gean as it oanbod ôfnimt, sil it finen fan mear fan dizze seldsume edelsten gjin maklike of rappe taak wêze. Dizze ûntdekking makket lykwols it paad foar oanhâldende ferkenning en it potinsjeel opgraven fan noch mear prachtige rôze diamanten.

Boarne: Nature Communications.