Ancient Giant Trapdoor Spider Fossil fûn yn Austraalje

Wittenskippers hawwe in wichtige ûntdekking makke yn Austraalje, in fossilisearre gigantyske trapdoorspin yn Nij-Súd-Wales ûntdutsen. Dit is mar it fjirde eksimplaar fan syn soarte te finen yn it lân. De spin, mei de namme Megamonodontium mccluskyi, libbe yn 'e Mioseenperioade, likernôch 11 oant 16 miljoen jier lyn. De fynst is wichtich, om't mar fjouwer spinnefossilen ea fûn binne yn Austraalje, wat it útdaagjend makke hat foar wittenskippers om de evolúsjonêre skiednis fan dizze skepsels te begripen. Troch it fossyl te bestudearjen kinne ûndersikers ynsjoch krije yn it útstjerren fan spinnen en it ferline better begripe.

De gigantyske trapdoor-spin soe wenne hawwe yn wat no in greidegebiet is bekend as McGraths Flat, mar wie eartiids in weelderich reinwâld. De ûntdekking fan dit spinnefossil, tegearre mei oare fossilen fan planten, trapdoor-spinnen, gigantyske sikades en wespen, kinne wittenskippers mear leare oer it ferline klimaat fan Austraalje. It feit dat it fûn is yn in laach reinwâldsedimint jout oan dat de regio eartiids folle wieter wie as no. Dizze ynformaasje kin ûndersikers helpe te begripen hoe't in feroarjend klimaat de ekosystemen fan it lân al beynfloede hat en hoe't it har kin trochgean te beynfloedzjen.

De fossilisearre spin is fiif kear grutter as syn hjoeddeiske sibben, mei in lichemslingte fan 23.31 millimeter. Troch skennende elektroanenmikroskopie koene wittenskippers minút details fan 'e anatomy fan 'e spin ûndersykje, lykas syn klauwen en setae. Dizze details lieten se it mei fertrouwen pleatse yn 'e buert fan' e moderne Monodontium, of trapdoor-spinne. De soarte is lykwols sûnt útstoarn op it fêstelân fan Austraalje en wurdt allinnich fûn yn wiete bosken fan Singapore oant Papoea Nij-Guinea.

Dizze wichtige ûntdekking jout nije ynformaasje oer de evolúsjonêre skiednis en útstjerren fan spinnen yn Austraalje. It smyt ek ljocht op it ferline fan it lân en hoe't it oer miljoenen jierren feroare is. De befinings waarden publisearre yn it Zoological Journal of the Linnean Society.

Boarne: Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, "Ferskate soarten fan 'e moderne trapdoor spin."