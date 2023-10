Coral Bleaching fûn op ûnferwachte djipten yn Yndyske Oseaan

Undersikers fan 'e Universiteit fan Plymouth hawwe in ferrassende ûntdekking makke oangeande koraalbleken yn' e Yndyske Oseaan. Se fûnen bewiis fan koraalbleken oant 90 meter (295 feet) ûnder it oerflak, djipten dy't earder tocht waarden resistint te wêzen foar opwaarming fan 'e oseaan. De stúdzje, publisearre yn Nature Communications, die bliken dat oant 80 prosint fan 'e riffen yn bepaalde gebieten fan' e seeboaiem skansearre wiene troch tanimmende oseaantemperatueren.

Tradysjoneel waard leaud dat djippere koralen resistint wiene foar opwaarming fan 'e oseaan, om't de koelere wetters dy't se bewenne nei alle gedachten relatyf stabyl bliuwe. Dizze stúdzje hat lykwols oantoand dat dit net it gefal is, wêrtroch't riffen op ferlykbere djipten oer de hiele wrâld yn gefaar kinne wurde troch klimaatferoarings.

It ûndersyksteam brûkte in kombinaasje fan in situ-monitoring, ûnderwetterrobots, en satellyt-generearre oseanografyske gegevens om it ferskynsel te studearjen. Se ûntdutsen dat sels doe't oerflaktemperatueren stabyl bleaunen, in signifikante ferheging fan temperatuer ûnder it oerflak fan ynfloed wie op djipseekoraal. Dizze djippe see bleken barde sels doe't ûndjippere riffen gjin tekens fan skea lieten.

Wylst de stúdzje die bliken dat dielen fan it rif wiene hersteld doe't ûndersikers weromkamen yn 2020 en 2022, de befinings binne noch reden foar soarch. Mesofotyske koraals, fûn tusken 100-490 feet ûnder it oerflak, waarden ferwachte om de ekologyske skea te ferminderjen dy't feroarsake waard troch ûndjip wetter koraal bleken troch de opwaarming fan 'e oseaan. Dizze koralen binne lykwols no ek yn gefaar.

De ynfloed fan klimaatferoaring op 'e oseanografy fan' e regio wurdt fersterke troch natuerlik foarkommende syklusen, lykas El Nino en de Dipole fan 'e Yndyske Oseaan. De ûndersikers beklamje de driuwende needsaak om ús begryp út te wreidzjen fan 'e gefolgen fan dizze feroaringen op dizze omjouwings, wêr't wy op it stuit beheinde kennis oer hawwe.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn Nature Communications

- Universiteit fan Plymouth ûndersyk team