In nije metoade fan skriuwen yn wetter ûntdutsen troch Dútske natuerkundigen

Dútske natuerkundigen hawwe in unike metoade ûntwikkele foar skriuwen yn wetter en oare floeibere substraten. De measte konvinsjonele skriuwmetoaden omfetsje it útsnijen fan rigels of it dellizzen fan inket op fêste substraten, wêrby't intermolekulêre krêften de skreaune figueren helpe om har foarm te behâlden. Dizze metoaden binne lykwols net effektyf foar oerflakken ûnderdompele yn fluids.

It Dútske ûndersyksteam woe in manier fine om "yn in floeistof te skriuwen" sûnder de beheiningen fan in substraat. Se hiene in metoade nedich dy't de fersprieding fan tekene linen koe tsjingean en in lytse "pen" brûke dy't gjin turbulinsje soe meitsje as it troch it floeiende medium beweecht.

Harren oplossing befette de inket direkt yn it wetter te setten en in mikrobead makke fan ion-útwikselingsmateriaal as pinne te brûken. De lytse kraal, mjitten tusken 20 oant 50 mikron yn diameter, genereart gjin draaikolken. Troch de lokale pH-wearde fan it wetter te feroarjen, lûkt de kraal inketpartikels oan, wêrtroch it skriuwen of tekenjen fan letters of karakters mooglik is.

It team hat har metoade mei súkses oantoand yn in lyts wetterbad, produsearre in patroan de grutte fan 'e titel fan in "I" karakter. Harren oanpak is fleksibel genôch om elke soart skriuwen te reprodusearjen dy't trochgeande rigels brûkt. De metoade koe mooglik brekken tastean tusken aparte letters troch it ion-útwikselingsproses oan en út te skeakeljen, lykas wiskjen of korrigearjen fan wat "skreaun" is.

De ûndersikers suggerearje ek de mooglikheid om oare soarten dieltsjes te brûken, lykas dy ferwaarme troch lasers of yndividueel stjoerbere mikroswimmers, om parallel skriuwen fan struktueren yn wetter yn te skeakeljen en komplekse tichtheidspatroanen te generearjen.

Wylst dit wurk noch yn syn foarriedige stadia is, toant it kânsryk potensjeel foar nije manieren fan skriuwen en tekenjen yn floeibere substraten.

