Nij frijjûn byldmateriaal fêstlein yn 'e mysterieuze "twilight sône" fan 'e djippe see hat in wrâld ûntbleate fol mei libben. Dit byldmateriaal waard makke om 'e Geologist Seamounts tichtby de Hawaï-eilannen, mei help fan in djippe see-ferkenningsauto neamd Mesobot. De skimersône ferwiist nei gebieten fan 'e oseaan dêr't sinneljocht net trochkringe kin, begjinnend op likernôch 100 meter (330 feet) djip.

De bylden toant in array fan fassinearjende organismen, ynklusyf lange keatlingen fan skepsels, tentakelde libbensfoarmen, en sels in inktvis dy't in definsive inketwolk útstjit. Dizze organismen foarmje de grutste diermigraasje op ierde, om't se alle dagen fan it oerflaktewetter nei de tsjustere djipten migrearje om yn 'e deiljocht oeren te ferbergjen. Dizze migraasje spilet in krúsjale rol yn 'e regeling fan' e oseaan fan 'e wrâldwide klimaat troch it ferfier fan koalstof fan it oerflaktewetter nei de djippe oseaan, wêr't it foar lange perioaden opslein wurde kin.

De Mesobot, yn tsjinstelling ta oare auto's foar djippe seeferkenning, is ûntworpen om minimale ynfloed te hawwen op it libben yn 'e djippe oseaan. It slanke ûntwerp en stadichbewegende propellers foarkomme dat it it wyld dat it tsjinkomt, ôfskrikke. Dit is wichtich sjoen de kwetsbere aard fan djipseekosystemen.

De djippe see bliuwt foar in grut part net ûndersocht, mei mar sawat 25 prosint fan 'e seeboaiem adekwaat yn kaart brocht. Djippe oseaan misjes binne essensjeel foar it ûntdekken en begripen fan it ferskaat en faaks enigmatyske libben dat bestiet yn dizze ûnbekende gebieten. Derneist kinne dizze misjes potinsjele applikaasjes iepenbierje foar libben yn 'e djipsee, lykas de ûntwikkeling fan nije medisinen. Stúdzjes hawwe oantoand dat marine ynvertebraten in grutter ferskaat oan antibiotika, anty-kanker en anty-inflammatoire stoffen produsearje as elke groep ierdske organismen.

It begripen fan 'e djippe see en har ynwenners hat fiergeande gefolgen, benammen om't yndustriële aktiviteiten lykas djipseemynbou mear foarkommen wurde. Troch ljocht te smiten op dizze ferburgen wrâld, hoopje wittenskippers dizze delikate ekosystemen te behâlden en te beskermjen en de potensjele foardielen te benutten dy't se hawwe.

