De affiniteit fan katten foar tonyn hat altyd in bekend feit west ûnder katteeigners. Undersikers hawwe lykwols no de wittenskiplike reden efter dizze leafde ûntdutsen. In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Chemical Sense die bliken dat katten, krekt as minsken, smaakreceptors hawwe foar umami - ien fan 'e fiif primêre smaken. Umami jout iten in smaaklike of fleisige smaak, wêrtroch it begryplik is wêrom't katten, as ferplichte karnivoren, har oanlutsen wurde.

Oars as minsklike umami-receptors binne dy fan katten spesifyk ûntworpen om te binen oan bepaalde gemikaliën fûn yn hege konsintraasjes yn tonyn. Dizze gemikaliën ferbetterje de umami-ûnderfining foar katten, en kreëarje in sterke foarkar foar de fishy lekkernij. Tuna befettet inosinemonofosfaat, in nukleotide dat sterk bynt oan 'e unike umami-binende side fan katten. Dêrnjonken is tonne ryk oan it aminosoer L-Histidine, dat wurdt beskôge as in essensjele aminosoer foar katten en fungearret as in krêftige umami-fersterker.

Dit nivo fan molekulêr begryp oangeande smaakfoarkarren fan katten hat it potensjeel om de formulearring fan katteniten en medisinen te revolúsjonearjen. Troch dizze spesifike umami-ferbetterjende ferbiningen op te nimmen, kinne fabrikanten mear oansprekkende en befredigjende produkten meitsje foar kattenkonsuminten.

As ús kennis fan feline smaakreceptors útwreidet, iepenet it nije wegen foar it ferbetterjen fan net allinich har dieet, mar ek de medisinen dy't se krije. De mooglikheid om mear smaaklike en effektive farmaseutyske produkten te meitsjen kin guon fan 'e útdagings ferleegje dy't ferbûn binne mei medikaasje fan katten. Fierder leveret dit ûndersyk weardefolle ynsjoggen yn 'e evolúsjonêre oanpassingen fan katten, en lit ljocht op hoe't har woastynoarsprong har dieetfoarkarren beynfloede hat.

Oer it algemien helpt dizze stúdzje de mystearjes efter de unwrikbere leafde fan katten foar tonyn te ûntdekken en biedt spannende perspektiven foar takomstige foarútgong yn kattekuken en sûnenssoarch.

