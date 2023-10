Wittenskippers identifisearje triggers foar bakteriële patogenen, iepenje de doar foar nije behannelingstrategyen

Nij ûndersyk útfierd oan 'e Universiteit fan Nevada, Las Vegas (UNLV) smyt ljocht op skealike baktearjes en hoe't se bepaalde genen aktivearje dy't sykte yn it minsklik lichem feroarsaakje. Under lieding fan mikrobiolooch Helen Wing hat in team fan ynterdissiplinêre wittenskippers har oandacht rjochte op Shigella, in deadlike baktearjele patogen dy't ferantwurdlik is foar it feroarsaakjen fan symptomen lykas abdominale krampen, koarts en diarree. De Centers for Disease Control and Prevention skat dat Shigella-ynfeksjes elk jier 600,000 deaden liede ta wrâldwiid.

Ien fan 'e wichtichste ûntdekkingen makke troch de ûndersikers is de rol fan in wichtich proteïne neamd VirB, dat fungearret as in "switch" dy't de baktearje trigger om sykte by minsken te feroarsaakjen. It aaiwyt bindet oan Shigella's DNA, en aktivearret de sykte. De stúdzje fûn lykwols dat ynterferearjen mei it binende proses fan VirB mooglik kin foarkomme dat Shigella sykte feroarsaket.

It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift mBio, hat erkenning fertsjinne as in "Editor's Pick." As substitúsjes wurde makke yn it VirB-proteïne, ferliest it syn fermogen om virulence-genen yn Shigella te aktivearjen, wêrtroch de baktearje effektyf net-ynfektyf makket. Dizze fynst iepenet de mooglikheid om behannelingen te ûntwikkeljen dy't it VirB-proteïne rjochtsje om Shigella-ynfeksjes te bestriden.

It team fan UNLV's mikrobiologyske laboratoarium is fan doel in better begryp te krijen fan dizze "switch"-proteïnen, dy't typysk harmless baktearjes kinne transformearje yn agressive patogenen. It úteinlike doel is om metoaden te ûntdekken foar it kontrolearjen fan sykte-feroarsaakje baktearjes en mooglik it ûntwikkeljen fan nije medisinen dy't rjochtsje op dizze aaiwiten.

De gefolgen fan dit ûndersyk wreidzje fierder as Shigella nei oare patogenen. De wittenskippers leauwe dat ferlykbere oanpak koe wurde tapast op oare klinysk relevante baktearjes troch te rjochtsjen op ferskate aaiwiten belutsen by sykte virulence. Troch it funksjonearjen en ynteraksjes fan dizze aaiwiten te begripen, hoopje wittenskippers behannelingstrategyen te ferbetterjen en de lêst fan ynfeksjesykten wrâldwiid te ferleegjen.

Ien fan 'e kaaimolekulen belutsen by it binende proses is cytidinetrifosfaat (CTP), dat krúsjaal is foar de regeling fan VirB. Troch ynterferinsje mei CTP-bining, hoopje ûndersikers behannelingstrategyen te ûntwikkeljen dy't de ynfloed fan skealike baktearjes lykas Shigella kinne minimalisearje.

Dit ûndersyk markearret in wichtige stap foarút yn it ûntdekken fan de triggers foar baktearjende patogenen en iepenet de doar nei nije wegen foar behanneling en previnsje. Troch de meganismen te begripen wêrtroch baktearjes sykte kinne feroarsaakje, kinne wittenskippers effektive strategyen ûntwikkelje om dizze ynfeksjes te bestriden en wrâldwide sûnens te ferbetterjen.

