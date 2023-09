Fracking mei floeibere CO2 kin lytse tremors trigger, nij ûndersyk docht bliken

Nij ûndersyk hat útwiisd dat fracking, oft it wurdt útfierd mei floeibere koaldiokside (CO2) as wetter, lytse tremors feroarsaakje kin. Dizze stúdzje befêstiget dat de tremors wurde produsearre troch deselde prosessen dy't mooglik liede kinne ta gruttere, skealike ierdbevings.

Fracking, of hydraulyske brekking, giet it om ynjeksje fan floeistoffen ûnder it ierdoerflak om oalje en ierdgas te ekstrahearjen. Wylst tradisjonele frackingmetoaden ôffalwetter brûke, rjochte dit bysûndere ûndersyk op it gebrûk fan floeibere CO2. Fracking mei floeibere CO2 hat it ekstra foardiel fan koalstofsekwestrearjen, en ferminderet har bydrage oan atmosfearyske waarmtebehâld.

Skattings suggerearje dat fracking fan koalstofdiokside it potinsjeel hat om jierliks ​​safolle koalstof te besparjen as ien miljard sinnepanielen. Dit makket it in mear miljeufreonlike opsje yn ferliking mei ôffalwetterfracking, om't it koalstof ûndergrûns en út 'e sfear hâldt.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Science, jout oan dat de befinings fan tremors dy't ûntsteane út CO2-fracking wierskynlik ek fan tapassing binne op wetter-basearre fracking. Beide metoaden kinne seismyske aktiviteit potinsjeel induce.

Seismologen debattearren earder oer de boarne fan dizze tremors, wylst guon suggerearje dat se feroarsake wiene troch grutte ierdbevings dy't fier fuort wiene, wylst oaren de hypoteze stelden dat se lûd wiene generearre troch minsklike aktiviteiten. Troch seismometers om in fracking-site yn Wellington, Kansas te ynstallearjen, koene de ûndersikers bepale dat de trillingen yndie ferbân wiene mei de floeistofynjeksjes.

It kontrolearjen fan dizze aktiviteiten is krúsjaal foar it begripen fan 'e deformaasje fan rotsen en it folgjen fan' e beweging fan fluids nei ynjeksje. Modellearjen fan eksperiminten kinne helpe by it bepalen fan feilige floeistofynjeksjedrukken om de kâns te minimalisearjen dat skealike seismyske aktiviteit trigger. De oanwêzigens fan ûnbekende fouten makket it lykwols útdaagjend om de útkomst yn alle gefallen te foarsizzen.

Dit ûndersyk smyt ljocht op 'e potinsjele ynfloed fan fracking op seismyske aktiviteiten en beklammet de needsaak foar soarchfâldige tafersjoch en regeljouwing om risiko's ferbûn mei it proses te ferminderjen.

