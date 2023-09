De rol fan 'e magnetotail fan' e ierde yn wetterfoarming op 'e moanne

In resinte stúdzje hat ljocht smiten oer de oarsprong fan wetter op 'e moanne en suggerearret dat weagen fan elektroanen yn' e magnetotail fan 'e ierde ferantwurdlik wêze kinne foar it generearjen fan beferzen H2O op it moanneflak. Wylst de oanwêzigens fan iis op 'e moanne al in skoft bekend is, is de boarne fan dit wetter in mystearje bleaun.

It ûndersyk, ûnder lieding fan Shai Li fan 'e Universiteit fan Hawaï, ferbynt de oanwêzigens fan wetter op' e moanne mei de regio om 'e ierde bekend as de magnetosphere. De magnetosphere fungearret as in skyld, beskermet de ierde tsjin sinne en kosmyske dieltsje strieling.

As de moanne om de ierde draait, giet er troch de magnetotail, dat is in langwerpige sturt dy't ûntstien is troch de sinnewyn dy't tsjin de magnetosfear triuwt. Dizze sturt befettet tige opladen dieltsjes, ynklusyf elektroanen en ioanen. De magnetotail beskermet de moanne fan opladen dieltsjes, wylst it ljocht noch altyd it moanneflak berikke lit.

De stúdzje, basearre op gegevens sammele troch it Yndiaaske romtesonde Chandrayaan-1, konstatearre dat wetterfoarming op 'e moanne net ôfnaam as ferwachte doe't it troch de magnetotail gie. Eardere ûndersiken hienen suggerearre dat wetterfoarming op it moanneflak foaral te tankjen wie oan wetterstofionen yn 'e sinnewynen. De ûndersikers ûntdutsen lykwols dat der ekstra boarnen fan wetterfoarming yn de magnetotail sitte moatte.

De ûndersikers stelle foar dat heech-enerzjyelektroanen binnen de magnetotail reagearje mei de moanneboaiem, wêrtroch't fêste wetterstof frijkomt dy't dan wetter foarmje kin. Fierder ûndersyk nei de wetterynhâld op 'e moannepoalen op ferskate punten yn' e trochgong fan 'e moanne troch de magnetotail is pland om in better begryp fan dit proses te krijen.

Dit ûndersyk is wichtich, om't it wittenskippers helpt om wetterboarnen op 'e moanne te lokalisearjen, wat krúsjaal sil wêze foar takomstige lange-termyn moannemissys en mooglik de oprjochting fan minsklike delsettings.

boarnen:

1 NASA

2. Space.com

3. Science Alert