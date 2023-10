De mysterieuze "sjongende" plasmawellen om Mercurius hinne

Wittenskippers hawwe in fassinearjende ûntdekking makke oer de lytste planeet yn ús sinnestelsel, Merkurius. Under lieding fan astronoom Mitsunori Ozaki fan 'e Kanazawa Universiteit yn Japan hawwe ûndersikers "sjongende" plasmawellen om Merkurius hinne ûntdutsen, wat ús begryp fan 'e magnetyske omjouwing fan 'e planeet útwreidzje kinne.

Merkurius is unyk yn dat it mist in sterk magnetysk fjild troch syn tichtby de sinne. De ûntdekking fan dizze plasmawellen, of "fluitende" lûden, is wichtich om't se typysk wurde waarnommen en opnommen fan 'e atmosfearen fan planeten lykas Ierde, Jupiter en Saturnus. It is lykwols de earste kear dat sokke weagen om Merkurius hinne fûn binne, in planeet mei in hast net-besteande sfear troch konstant bombardemint troch sinnewyn en strieling fan 'e sinne.

Oars as de ierde, dy't permaninte strielingsriemen hat lykas de ozonlaach om sinnestrieling te fangen, mist Mercurius dizze beskerming. Dêrom iepenet dizze nije ûntdekking kânsen om te ûndersykjen hoe't de sinnewyn it swakke magnetyske fjild fan Mercurius foarmet.

Yn 'e ôfrûne moannen binne ek oare nijsgjirrige feiten oer Merkurius ûntstien. Nettsjinsteande syn gebrek oan sfear, de planeet hat syn eigen unike aurora. Derneist is Merkurius bekend om syn rappe baan om de sinne, en foltôge ien revolúsje yn mar 88 ierddagen. Ferrassend, it is net de waarmste planeet yn ús sinnestelsel; dy titel giet nei Venus, tanksij syn tichte sfear. Fierders hawwe wittenskippers konstatearre dat Merkurius stadichoan krimpt, in ferskynsel dat ûndersikers in protte jierren fernuvere hat.

Dizze ûntdekking fan plasmawellen om Merkurius hinne wreidet ús kennis fan 'e planeet en syn magnetyske omjouwing út. It presintearret nije kânsen foar wittenskippers om djipper yn 'e mystearjes fan Merkurius te dûken en in better begryp te krijen fan' e effekten fan sinnewyn op dizze rotsige planeet.

boarnen:

- Universiteit fan Kanazawa

- Wittenskip Alert