Untdekking fan 'e âldste minsklike struktuer fan' e wrâld smyt nij ljocht op iere minsklike technology

Britske en Afrikaanske argeologen hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke yn súdlik Afrika - bewiis fan 'e âldste minsklike struktuer fan' e wrâld. Dizze yndrukwekkende struktuer, boud troch in útstoarne soarte fan minsken mear as in heal miljoen jier lyn, waard fûn yn noardlik Sambia yn wetteroerlêst grûn. De struktuer, makke fan bewurke hout, wurdt leaud te hawwen tsjinne as in ferhege spoar of platfoarm oer moeraslân of binnen in wetlângebiet.

Dizze nij ûntdutsen struktuer is op syn minst twa kear sa âld as elke oare bekende troch de minske makke struktuer. De ûntdekking dêrfan wurdt ferwachte dat it argeologysk begryp fan iere minsklike technology en kognitive kapasiteiten revolúsjonearje sil. It suggerearret dat iere minsken ferfine feardichheden hiene yn technyk en timmerwurk folle earder as earder tocht.

De troch de minske boude spoarwei of platfoarm is mar in lyts part fan in gruttere prehistoaryske minsklike delsetting lâns de súdlike igge fan 'e rivier de Kalambo. Dizze lokaasje is yn 'e buert fan' e opmerklike natuerlike wûnders fan in 235 meter hege wetterfal en in 300 meter djippe canyon. De unike pleatslike topografy, dy't moeraslân, marren en rivierwâlden omfettet, luts wierskynlik iere minsklike jager-samlers nei it gebiet.

Argeologen hawwe ek stiennen ark ûntdutsen dy't brûkt wurde foar snijden, hakken en skrappen, lykas ek in mooglike hurd foar iten. De prehistoaryske minsken dy't yn dit gebiet wennen wiene lid fan 'e útstoarne Homo heidelbergensis-soarte, dy't tusken 600,000 en 300,000 jier lyn bloeide. Homo heidelbergensis hie doe al Afrika, West-Aazje en Jeropa kolonisearre, mar waard úteinlik útstoarn, mooglik troch konkurrinsje fan mear avansearre minsklike soarten lykas Homo sapiens en Neandertalers.

It ûndersyksprojekt Deep Roots of Humanity, in gearwurking tusken it Feriene Keninkryk, België en Sambia, late de argeologyske ûndersiken oer de ôfrûne fjouwer jier. Luminescence dating techniken waarden brûkt om te bepalen de leeftyd fan de struktuer en oare fynsten. Neffens professor Larry Barham, de projektdirekteur, sil dizze ûntdekking besteande opfettings fan útstoarne minsklike soarten útdaagje en nije ynsjoch jaan yn minsklike evolúsje.

boarnen:

- Natuer, Volume / Issue: Vol. 582, útjefte 7812, siden 468-471 (2020)

- Undersyksprojekt Deep Roots of Humanity en Universiteit fan Liverpool

Definysjes:

- Ferhege spoarwei: In ferhege paad, faak boud as in middel om lestich terrein oer te stekken, lykas moeraslân of wetlannen.

- Prehistoarysk: ferwizend nei in perioade foar opnommen skiednis, typysk de tiid foar de ûntwikkeling fan skreaune taal en de útfining fan skriuwsystemen.

- Luminescence dating: In metoade brûkt om de leeftyd fan mineralen of artefakten te bepalen troch de opboude strieling oer de tiid te mjitten.