Nije asteroïde "Polyhymnia" makket fragen oer ûnbekende eleminten

In resinte stúdzje útfierd troch de Universiteit fan Arizona hat in asteroïde ûntdutsen neamd "Polyhymnia" dy't de bekende eleminten op ierde taret. De stúdzje, publisearre yn 'e European Physical Journal Plus, docht bliken dat Polyhymnia in tichtheid hat dy't heger is as elk elemint fûn op ús planeet, wat suggerearret it bestean fan in elemint dat op it stuit ôfwêzich is yn ús periodyk systeem.

Polyhymnia leit yn 'e asteroïde riem tusken Mars en Jupiter, en it wurdt kategorisearre as in "near-ierde" asteroïde fanwegen syn tichtby ús planeet. Hoewol asteroïden miskien net wichtich lykje, hawwe har komposysjes astrofysikers en NASA-wittenskippers fassinearre. Yn feite is NASA aktyf nei Polyhymnia om samples te krijen en har eigenskippen fierder te ûndersykjen.

Johann Rafelski, in natuerkunde heechlearaar oan 'e Universiteit fan Arizona, kommentearre oer de ûntdekking, en stelde dat as asteroïden lykas Polyhymnia superheavy eleminten befetsje, it fragen opropt oer hoe't dizze eleminten binne foarme en wêrom't se net earne oars ûntdutsen binne. De tichtens fan Polyhymnia oertreft sels de tichtst bekende eleminten op ierde, lykas Osmium, dat bekend is om it heechste oantal protoanen te hawwen.

It team fan 'e Universiteit fan Arizona hat Polyhymnia klassifisearre as in "CUDO" (Compact Ultradense Object), wat de oanwêzigens oanjout fan komponinten dy't op it stuit ûnbekend binne foar it minskdom. It wurdt leaud dat dit elemint stabyl bliuwt mei in atoomnûmer fan 164, wat in signifikant hegere tichtheid oanjout as elk elemint dat wy no kenne.

NASA is al begon mei it ûntwikkeljen fan plannen om in ûnbemanne romteskip te lansearjen om samples fan Polyhymnia te studearjen en op te heljen. Dizze missy folget op in resinte gearwurking tusken de Universiteit fan Arizona en NASA, dy't mei súkses samples werombrocht fan in asteroïde neamd Bennu. Dizze samples wiene ryk oan koalstof, wat suggerearret de mooglikheid fan weardefolle metalen binnen asteroïden.

De ûntdekking fan Polyhymnia en har eigenaardige tichtens ropt spannende fragen op oer it bestean fan ûnbekende eleminten yn it hielal en hoe't se wurde foarme. De kommende missy om samples te studearjen en op te heljen fan dizze asteroïde sil weardefolle ynsjoch leverje yn 'e mystearjes fan ús sinnestelsel.

Definysjes:

- Asteroïde: In lyts rotsich lichem dat om de sinne draait, typysk fûn yn 'e asteroïderiem tusken Mars en Jupiter.

- Density: De massa fan in stof per ienheid folume.

– Elemint: In stof dy't net mei gemyske middels ôfbrutsen wurde kin yn ienfâldiger stoffen. Eleminten wurde fertsjintwurdige troch symboalen op it periodyk systeem.

- Periodyk systeem: In tabelarrangearring fan gemyske eleminten, organisearre op basis fan har atoomnûmer, elektronkonfiguraasje en weromkommende gemyske eigenskippen.

- Proton: In subatomysk dieltsje mei in positive lading, fûn yn 'e kearn fan in atoom.

boarnen:

- Stúdzje publisearre yn it European Physical Journal Plus

- University of Arizona parseberjocht