Untwikkeling fan in model om de aktivearring fan estrogenreceptors yn Baikal-sealen te foarsizzen troch miljeu-fersmoarging

Undersikers fan it Centre for Marine Environmental Studies (CMES) oan 'e Ehime University hawwe in model ûntwikkele dat it fermogen fan miljeu-fersmoarging kin foarsizze om estrogen-receptors yn Baikal-sealen te aktivearjen. Dizze stúdzje brûkte sawol in vitro-eksperiminten as komputer-basearre simulaasjes om it aktivearringspotensiaal fan bisphenols (BP's) en hydroxylearre polychlorinated biphenyls (OH-PCB's) te evaluearjen op 'e estrogenreceptor α (bsERα) en β (bsERβ) subtypen.

De in vitro eksperiminten die bliken dat de measte BP's en OH-PCB's estrogen-like aktiviteit eksposearje tsjin beide bsER-subtypen. Under de ûndersochte BP's toande bisphenol AF de sterkste estrogen-like aktiviteit. Likegoed toande 4'-OH-CB50 en 4'-OH-CB30 de sterkste aktiviteit ûnder de hifke OH-PCB's tsjin respektivelik bsERα en bsERβ.

Om fierder te ûndersykjen hoe't dizze miljeu-fersmoargingen bine oan bsER, waarden komputer docking-simulaasjes útfierd. Op grûn fan de resultaten fan dizze simulaasjes en de strukturele eigenskippen fan 'e kontaminanten waarden kwantitative struktuer-aktiviteit relaasje (QSAR) modellen foar beide bsER subtypen ûntwikkele. Dizze modellen foarsei sekuer it aktivearringspotinsjeel fan elke miljeu-fersmoarging yn 'e in vitro-eksperiminten, en ûnderskiede tusken ferbiningen dy't aktivearje en dyjingen dy't net aktivearje foar sawol bsERα as bsERβ. De ûndersikers identifisearren ek wichtige faktoaren dy't ynfloed hawwe op it aktivearringspotensiaal fan 'e kontaminanten.

Fierder konstruearre de ûndersikers mei súkses in QSAR-model dat it aktivearringspotinsjeel fan mûsestrogenreceptors (ER's) foarseit mei deselde metoade. Dit toant de tapasberens fan dizze modeling oanpak oer ferskate soarten.

De ûntwikkeling fan dit model is in wichtige stap yn it begripen en foarsizzen fan de effekten fan miljeu-fersmoargingen op it endokrine systeem fan Baikal-sealen. It biedt in weardefol ark foar it beoardieljen fan de potinsjele risiko's fan dizze fersmoarging en it ynformearjen fan behâldsynspanningen foar dizze kwetsbere soarte.

Boarne: Hoa Thanh Nguyen et al, "Yn silico-simulaasjes en molekulêre beskriuwers om in vitro-transaktivaasjepotinsjes fan Baikal-seal-estrogenreceptors te foarsizzen troch miljeu-kontaminanten", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).