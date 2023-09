In trochbraak yn diagnostyk: CRISPR-technology detektearret Monkeypox-firus mei ungewoane presyzje en snelheid

Wittenskippers fan it Peter Doherty Ynstitút foar Ynfeksje en Immuniteit en it Walter en Eliza Hall Institute of Medical Research hawwe in revolúsjonêr diagnostysk ark ûntwikkele mei de namme MPXV-CRISPR. Publisearre yn The Lancet Microbe, har gearwurkjende stúdzje toant de krêft fan CRISPR-technology by it opspoaren fan it monkeypox-firus (MPXV) mei ongeëvenaarde krektens en snelheid.

Wylst CRISPR rûnom bekend is om syn gene-bewurkingsmooglikheden, is it koartlyn benut foar it ûntwerpen fan heul gefoelige diagnostyske ark. MPXV-CRISPR fungearret as in "super-precise detective", en identifisearret rap spesifyk genetysk materiaal ferbûn mei it firus yn klinyske samples. De ûndersikers programmearre it ark om te rjochtsjen op genetyske sekwinsjes unyk foar MPXV, mei in databank fan 523 MPXV genomes om de nedige "gidsen" te konstruearjen foar bining oan it virale DNA.

As virale DNA oanwêzich is yn in klinysk stekproef, wurdt it CRISPR-systeem nei it doel begelaat en stjoert in sinjaal út dat de oanwêzigens fan it firus oanjout. De gefoelichheid en krektens berikt troch MPXV-CRISPR binne te fergelykjen mei gouden standert PCR-metoaden, mar mei signifikant fermindere testtiid.

Ien fan 'e trochbraakfunksjes fan MPXV-CRISPR is de snelheid fan diagnoaze. Aktuele monkeypox-diagnostyk befetsje faak sintralisearre laboratoariumtesten, dy't ferskate dagen duorje kinne foar resultaten. Yn tsjinstelling, MPXV-CRISPR kin it firus detectearje yn in opmerklike 45 minuten.

Om te foldwaan oan de noarmen ynsteld troch de Wrâldsûnensorganisaasje, is it ûndersyksteam fan doel om MPXV-CRISPR oan te passen yn in draachbere apparaat foar deteksje op it plak op punten fan soarch. Dizze technology hat it potensjeel om it behear fan monkeypox te revolúsjonearjen, en biedt rapper tagong ta krekte diagnoaze, foaral yn boarne-beheinde en op ôfstân gebieten. Troch de behanneling te fersnellen en de resultaten fan pasjinten te ferbetterjen, koe de desintralisearre oanpak fan testen de reaksjes fan folkssûnens op apenpokken signifikant ferbetterje.

De stúdzje waard útfierd yn gearwurking mei it Melbourne Sexual Health Center en Monash University. De ûndersikers leauwe dat MPXV-CRISPR in grutte foarútgong fertsjintwurdiget op it mêd fan diagnostyk en belofte hâldt foar it transformearjen fan syktebehear yn 'e takomst.

Boarne:

De Lancet Microbe. (2023). Snelle deteksje fan monkeypox-firus mei in CRISPR-Cas12a mediated assay: in laboratoariumvalidaasje en evaluaasjestúdzje.