Wittenskippers ûntdekke de meast fierste snelle radio-burst yn it universum

Radioteleskopen hawwe ús begryp fan 'e kosmos revolúsjonearre, en ûntbleate dat de rêstige nachtlike himel eins krûpt mei enerzjike ferskynsels. Under dizze sinjalen binne "snelle radio-bursts" (FRB's), nijsgjirrige pulsen fan radiogolven dy't mar millisekonden duorje foardat se ferdwine. Foar it earst ûntdutsen yn 1932 troch yngenieur Karl Jansky, bliuwe FRB's astronomen yntrigearje, dy't wurkje om har mystearjes te ûntdekken.

Yn in resinte trochbraak hawwe ûndersikers de ûntdekking rapporteare fan 'e fierste FRB ea ûntdutsen. Mei de Australyske SKA Pathfinder (ASKAP) radioteleskoop identifisearren wittenskippers in rappe radio-burst bekend as "FRB 20220610A." Om de oarsprong fan dizze burst te befêstigjen, brûkte it team de Very Large Telescope, dy't swakke flekken fan ljocht fan in ekstreem fiere galaxy ûntdekte. Analyse fan 'e útwreide ljochtwellen joech oan dat de burst in skriklike 8 miljard jier reizge hie om de ierde te berikken, wêrtroch't it de fierste FRB is oant no ta waarnommen.

Astronomen binne entûsjast om de boarne fan rappe radio-bursts te ûntdekken. Wylst d'r op it stuit twa liedende teoryen binne, beskôgje ûndersikers ferskate mooglikheden. Ien útlis suggerearret dat de útbarstings út magnetars komme kinne, dy't dichte neutronstjerren binne mei ongelooflijk sterke magnetyske fjilden. In oare hypoteze stelt foar dat de gearfoeging fan massive foarwerpen, lykas swarte gatten of ynstoarte stjerren, dizze krêftige radio-bursts kinne triggerje.

It is wichtich om te notearjen dat nettsjinsteande de fassinaasje mei rappe radio-bursts, d'r op it stuit gjin bewiis is om te suggerearjen dat se út bûtenierdske yntelliginsje komme. Dochs biedt de stúdzje fan dizze bursts weardefolle ynsjoch yn 'e struktuer fan ús universum. Bygelyks, de analyze fan 'e bursts as se troch waarme gaswolken tusken stjerrestelsels passe, jout oanwizings oer de gearstalling en natuer fan fiere himelske objekten.

De ûntdekking fan de fierste FRB oant no ta is in wichtige mylpeal yn it begripen fan it enigmatyske ferskynsel fan rappe radio-bursts. As astronomen trochgean mei it ûndersykjen fan dizze flechtige sinjalen, hoopje se fierdere geheimen te ûntsluten oer it universum en syn enerzjike barrens.

boarnen:

– Mashable – Radioteleskopen hawwe de kosmos revolúsjonearre

– Wittenskip – Ryan Shannon et al. (2022) - De fierste rappe radio-burst ea ûntdutsen