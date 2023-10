In ieu-âld astronomysk mystearje bliuwt puzzelwittenskippers

In boeiend enigma fan hast hûndert jier lyn fernuveret wittenskippers hjoed de dei noch. Yn july 1952 wiene astronomen by it Palomar Observatory dwaande mei har routineûndersyk fan 'e nachthimel doe't se op in ferrassende iepenbiering stroffelen - trije stjerren wiene yn 'e loft ferdwûn. Dizze ferbjusterjende ûntdekking ferovere de wittenskiplike mienskip fuortendaliks, en brocht in myriade fan teoryen op yn in besykjen om dit ferrassende barren te ferklearjen.

Ien oerhearskjende hypoteze suggerearre dat it trio fan ferdwûne stjerren net trije ûnderskate himellichems wiene, mar in ienige stjer dy't in hommelse radio-burst ûndergie feroarsake troch in magnetar. Magnetars, bekend om har bûtengewoan krêftige magnetyske fjilden, emitearje enoarme hoemannichten enerzjy yn 'e foarm fan fakkels, röntgenstralen en gammastrielen. Dizze teory stelde foar dat de burst sa yntinsyf wie dat it de stjer ûnsichtber makke yn folgjende bylden.

In alternative ferklearring postulearre dat de stjerren yn kwestje hielendal gjin stjerren wiene, mar unidentifisearre himelske objekten dy't yn posysje yn har baan ferskood wiene. As gefolch, se like te wêzen ferdwûn doe't, yn feite, se wiene gewoan ferhuze nei ferskate lokaasjes. In oare yntrigearjende teory suggerearre dat in optyske yllúzje ûntstien wie troch in swart gat dat tusken de stjer en de ierde passearre, wat de yndruk joech fan trije ûntbrekkende stjerren.

Lykwols, sels it observatoarium sels konfrontearre kontrôle. Leit yn 'e buert fan in kearnwapen test site yn' e woastyn fan Nij-Meksiko, ûntstiene fragen oer oft radioaktyf stof de apparatuer koe hawwe kontaminearre, de bylden ferfoarme en de yllúzje fan 'e stjerren ferdwine.

Wylst wittenskippers dit boeiende ferskynsel iverich neistribbe hawwe, besocht in resinte stúdzje fan de ûndersikers fan 'e Cornell University om te bepalen oft de stjerren wer ferskynden. Nettsjinsteande it brûken fan avansearre teleskopen en it útfieren fan wiidweidige waarnimmings, fûn it team dat it trio fan ferdwûne stjerren ôfwêzich bleau, nei't se yn 'e rin fan dat needlottige oere yn 1952 signifikant dimden.

It mystearje fan 'e ferdwûne stjerren bliuwt bestean, wêrtroch't de wittenskiplike mienskip grif wachtsje op fierdere ynsjoch. Oant dan ta sil it ferdwinen fan dy trije stjerren op dy simmernacht yn 1952 de ferbylding fan astronomen en stjerrenachters bliuwe.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is in magnetar?

A: In magnetar is in eksoatyske soarte fan neutroanenstjer bekend om syn ongelooflijk krêftige magnetyske fjild.

F: Wêrom binne magnetars ferbûn mei ekstreme barrens yn it universum?

A: Magnetars frijlitte enoarme hoemannichten enerzjy yn 'e foarm fan flares, röntgenstralen, en gamma-ray bursts.

F: Koe it ferdwinen fan 'e stjerren wêze fanwege fersmoarging fan apparatuer?

A: It is in mooglikheid. It Palomar Observatory wie tichtby in testplak foar kearnwapens, wêrtroch soargen oer radioaktive stoffersmoarging.

F: Binne ferlykbere ferdwiningen yn oare gefallen waarnommen?

A: Ja, fotografyske platen út 'e 1950's hawwe ferlykbere ferdwiningen sjen litten, wêrtroch wittenskippers yntrigearre binne troch it ferskynsel.

F: Binne de stjerren oait wer fûn?

A: Nee, nettsjinsteande wiidweidige ûndersiken binne de trije stjerren net waarnommen sûnt harren ferdwining yn 1952. De resinte stúdzje útfierd troch Cornell ûndersikers fûn gjin bewiis fan harren werom.