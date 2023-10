Wannear hawwe dieren earst evoluearre? In nije oanpak om it debat te regeljen

Wittenskippers hawwe rûsd dat d'r hjoed hast 8 miljoen bistesoarten libje, dy't de grutte biodiversiteit op ierde sjen litte. De fraach fan wannear't bisten foar it earst evoluearre is lykwols ieuwenlang ûnderwerp fan debat. De âldste bistefossylen dy't bekend binne, dy't sa'n 500 miljoen jier werom geane, wiene al kompleks en sichtber mei it bleate each. Mar resinte ûntdekkingen, lykas de nuver útsjende Ediacara Biota fossilen fan 574 oant 539 miljoen jier lyn, suggerearje dat bisten miskien noch earder bestien hawwe.

Paleontologen hawwe ek sponsachtige fossilen ûntdutsen fan sa'n 800 miljoen jier lyn, mar dizze kinne net definityf bewiisd wurde dat se bisten binne. Dêrnjonken is it fossile rekord fol mei gatten, om't mar in fraksje fan it libben fossilisearre is. Om dizze útdagings oan te pakken, hawwe wittenskippers har wend oan molekulêre biology en it brûken fan molekulêre klokken om de timing fan dierlike oarsprong te skatten.

Molekulêre klokken wurkje troch it fergelykjen fan it DNA fan moderne bisten om te bepalen hoefolle evolúsje bard is. Wylst skattings foar dierlike oarsprong fariearje fan 800 oant 700 miljoen jier lyn, hat de oanwêzigens fan ferskate skatten basearre op fossilen en molekulêre klokken kontroversje feroarsake.

Yn in resinte stúdzje stelden wittenskippers in nije oanpak foar om de timing fan dierlike oarsprong te skatten. Yn stee fan te fokusjen op de âldste bistefossylen, ûndersochten de ûndersikers it type rotsen dat de earste bisten behâlde koe. Se fûnen dat rotsen ryk oan klaaimineralen, dy't antibakteriële eigenskippen hawwe en sêfte weefsels kinne bewarje, ideaal binne foar fossilisaasje. Rotsen út 'e tiidperioade om 790 miljoen jier lyn dy't dizze klaairike eigenskippen hawwe, befetsje lykwols gjin bistefossielen, wat suggerearret dat bisten op dat stuit noch net evoluearre binne.

Fierder ûndersyk is nedich om it sykjen nei bewiis fan dierlike oarsprong troch te gean. Troch mear geologyske tiidrekken te ferkennen en rotsen te ûndersykjen mei it potensjeel foar it behâld fan de earste bisten, hoopje wittenskippers in better begryp te krijen fan wannear't bisten foar it earst op ierde ferskynden.

